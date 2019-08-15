مباراة ليفربول ضد تشيلسي.. تصرف رائع من ساديو ماني مع طفل من حاملي الكرات خلال كأس السوبر الأوروبي (فيديو)

شهدت مباراة ليفربول ضد تشيلسي، التي أقيمت بين الفريقين مساء الأربعاء، موقفًا رائعًا للاعب السنغالي ساديو ماني، الذي قاد ”الريدز“ لتحقيق لقب السوبر الأوروبي على حساب ”البلوز“.

ليفربول فاز بالبطولة بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 بعد انتهاء الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابي 2-2.

ماني قدم أداء مميزًا في مباراة أمس وسجل هدفين.

وعقب استبداله وجلوسه على دكة البدلاء قام ماني بمناداة طفل من حاملي الكرات في الملعب وأهداه قميصه، دون أن يطلب الأخير القميص، وشعر الطفل بالمفاجأة وظهرت عليه علامات الفرح الشديد ليقوم بتقبيل ماني بسبب تصرفه الرائع.

وسجل ماني هدف التعادل لفريق ليفربول في شباك تشيلسي بالدقيقة 48، قبل أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الشوط الإضافي الأول.

وأصبح ماني أول لاعب سنغالي يسجل هدفًا في بطولة كأس السوبر الأوروبي، مكررًا إنجازه في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان ماني قد أصبح أول لاعب سنغالي يسجل هدفًا في مباراة نهائية لدوري أبطال أوروبا، وذلك خلال الهزيمة أمام ريال مدريد الإسباني بنتيجة 1-3، الموسم قبل الماضي.

كما بات ماني أول لاعب أفريقي يسجل هدفًا في مباراة كأس السوبر الأوروبي منذ 13 عامًا، وتحديدًا منذ عام 2006.

السوبر الاوربي : ليفربول 2 (5) × (4) 2 تشيلسي | اهداف المباراة + ركلات الترجيح HD ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/pBRZGeg4yM في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1

pic.twitter.com/qsUZEeSxBc — اهداف المباريات HD (@arbhdd) August 15, 2019

وكان المالي فريدريك كانوتيه قد سجل هدفًا مع فريقه الإسباني إشبيلية في شباك برشلونة، خلال الفوز عليه بنتيجة 3-0 في عام 2006.

يُذكر أن هدف ماني قاده إلى التفوق على كل من المصري محمد صلاح والبرازيلي روبرتو فيرمينو، بتسجيل 17 هدفًا في البطولات الأوروبية، مقابل 16 هدفًا للاعبين.

وبحسب شبكة ”سكاي سبورتس“ العالمية، فإن ساديو ماني هو أكثر لاعبي ليفربول تسجيلًا للأهداف في عام 2019 بواقع 18 هدفًا.

أما صلاح فقد سجل 12 هدفًا، ويليه روبيرتو فيرمينيو وديفوك أوريغي بسبعة أهداف لكل منهما.