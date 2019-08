مباراة ليفربول ضد تشيلسي.. تصرف رائع من ساديو ماني مع طفل من حاملي الكرات خلال كأس السوبر الأوروبي (فيديو)

شهدت مباراة ليفربول ضد تشيلسي، التي أقيمت بين الفريقين مساء الأربعاء، موقفًا رائعًا للاعب السنغالي ساديو ماني، الذي قاد ”الريدز“ لتحقيق لقب السوبر الأوروبي على حساب ”البلوز“.

ليفربول فاز بالبطولة بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 بعد انتهاء الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابي 2-2.

ماني قدم أداء مميزًا في مباراة أمس وسجل هدفين.

