سولشاير يرغب في إرسال سانشيز للفريق الثاني لمانشستر يونايتد

ذكرت صحيفة “ ذا صن “ أن النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد لا يرغب في بقاء النجم التشيلي ألكسيس سانشيز في الفريق الأول ويفكر في إرساله للفريق الثاني.

وزادت متاعب المهاجم التشيلي بعد أخبار عن شجاره مع النجم الشاب ماسون جرينوود والتي دفعت المدرب النرويجي للتفكير في إبعاده عن المجموعة.

ويبحث مانشستر يونايتد عن خروج للنجم التشيلي قبل إغلاق سوق الانتقالات الأوروبية يوم الـ 2 من أيلول/ سبتمبر المقبل ووحده فريق روما الإيطالي عبر عن رغبة في ضمه على سبيل الإعارة لكنه غير مستعد لدفع راتبه الكبير حيث يتقاضى 505 آلاف جنيه إسترليني أسبوعيًّا.

وقد يقبل مانشستر يونايتد دفع جزء من راتبه للتخلص منه خصوصًا أنه سيكون مضطرًّا لدفع 8،5 مليون جنيه إسترليني راتب نصف موسم في حال انتظار سوق الانتقالات الشتوية.

ومنذ تحمل سولشاير المسؤولية كمدرب للفريق، سجل سانشيز هدفًا واحدًا في 16 لقاءً وهو معدل ضعيف للاعب مهاجم.

وأصبح الشاب الويلزي دانييل جيمس مفضلًا لدى سولشاير كمهاجم، بعدما شارك في لقاء تشيلسي كبديل وسجل الهدف الرابع ليأخذ مكان سانشيز في هجوم الفريق.