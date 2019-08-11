كل ما تريد معرفته عن مباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي

تشهد الجولة الأولى من عمر الدوري الإنجليزي لكرة القدم صدامًا مثيرًا بين مانشستر يونايتد ضد تشيلسي، اليوم الأحد، على ملعب ”أولد ترافورد“ في أقوى لقاءات الجولة.

ويدخل الفريقان اللقاء بثوب مختلف، فالمانيو شهد رحيل بعض اللاعبين وعلى رأسهم الهداف البلجيكي روميلو لوكاكو، بينما استعان البلوز بخدمات نجمه السابق فرانك لامبارد مدربًا للفريق مع رحيل النجم الأبرز البلجيكي إدين هازارد.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح موقعة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي.. فإلى السطور التالية:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 18:30 مساء اليوم الأحد بتوقيت السعودية على ملعب ”أولد ترافورد“.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2 بصوت المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

تاريخ اللقاءات

تقابل الفريقان في 154 مباراة سابقة على صعيد بطولة الدوري الإنجليزي بداية من عام 1905 وحتى لقاء اليوم.

ويتفوق فريق مانشستر يونايتد برصيد 61 انتصارًا مقابل 45 فوزًا لتشيلسي و48 تعادلاً بين الفريقين، وسجل المانيو 192 هدفًا وأحرز البلوز 243 هدفًا.

وانتهى آخر لقاء بين مانشستر يونايتد وتشيلسي بالتعادل بهدف لكل منهما.

مانشستر يونايتد.. وطموح سولشاير

يسعى مانشستر يونايتد بقيادة مدربه النرويجي أولي سولشاير لتحقيق الفوز على حساب تشيلسي في بداية مشوار البريمييرليغ، خاصة أن المدرب النرويجي نجح في تحسين نتائج الفريق بعدما تم تعيينه مدربًا مؤقتًا في الموسم الماضي.

واستغنى مانشستر يونايتد عن خدمات نجمه البلجيكي روميلو لوكاكو لصالح إنتر الإيطالي دون التعاقد مع لاعب بديل، وهو ما أثار غضب مشجعي المانيو، واكتفى الفريق بضم مدافع ليستر سيتي ومنتخب إنجلترا هاري ماغواير بجانب آرون بيساكا الظهير الأيمن لكريستال بالاس ودانييل جيمس الجناح الأيسر لسوانزي سيتي والحارس البرتغالي جويل بيريرا، بينما رحل أندير هيريرا وأنتونيو فالنسيا.

ومن المرجح أن يعتمد سولشاير على تشكيلة تضم الحارس الإسباني دافيد دي خيا وأمامه الرباعي هاري ماغواير والسويدي فيكتور ليندلوف وآرون بيساكا ولوك شاو للدفاع ويقود خط الوسط الفرنسي بول بوغبا بعد رفض رحيله وبجواره الإيرلندي سكوت ماكتموناي ويلعب جيسي لينغارد دور صانع الألعاب.

ويلعب على الأطراف دانييل جيمس وماركوس راشفورد وفي الهجوم الفرنسي أنتوني مارسيال، ويغيب عن الفريق المدافع الإيفواري إريك بايلي والمهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز للإصابة.

تشيلسي.. وانطلاقة لامبارد

يأمل فريق تشيلسي البحث عن انطلاقة مميزة مع مدربه ونجمه السابق فرانك لامبارد الذي تولى المهمة خلفًا للمدرب الإيطالي أنتونيو ساري.

ويغيب عن تشيلسي في لقاء مانشستر يونايتد روبن لوفتوس تشيك وكالوم هيدسون أودي للإصابة، ويعتمد لامبارد على طريقة 4-2-3-1 بوجود الحارس كيبا وأمامه الرباعي أندرياس كريستينسن وكورت زوما وسيزار ازابيلكويتا وإيميرسون للدفاع ويقود خط الوسط نجولو كانتي وجورجينهو وماسون مانوت وعلى الأطراف بيدرو رودريغيز وكريستيان بوليسيتش وتامي إبراهام للهجوم.

وحاول لامبارد خلال ميركاتو تشيلسي الاعتماد على بعض اللاعبين العائدين من الإعارة وعلى رأسهم ميتشي باتشواي وتيموي باكايوكو وكينيث أوميريو، مع ضم الكرواتي ماتيو كوفاسيتش نهائيًا.

وتخلص لامبارد من بعض الأسماء الرنانة في الفريق بعد الموافقة على رحيل هازارد وعدم تجديد إعارة غونزالو هيغواين ورحيل غاري كاهيل ودافيد لويز وإعارة داني درينكووتر.

وقال محمد شوقي، لاعب وسط ميدلسبره الإنجليزي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن الفريقين متشابهان في بعض الأمور خلال الميركاتو وعلى رأسها رحيل نجوم كبار مثل لوكاكو وهازارد وهيغواين ودافيد لويز وفالنسيا.

وأضاف: ”المدربان أيضًا من أبناء النادي كما أنهما ليس لهما تجارب رنانة خارج الفريقين، كما أن سولشاير أنهى الموسم بشكل ليس بنفس القوة التي بدأ بها التجربة، بينما يبحث لامبارد عن فرض بصماته مع البلوز“.