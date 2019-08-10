برايتون يهزم واتفورد.. وشيفيلد يونايتد يرفض الخسارة أمام بورنموث

حقق فريق برايتون اليوم السبت، فوزًا هامًا في بداية مشواره في الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز.

وتغلب برايتون على مضيفه واتفورد بثلاثة أهداف دون رد، في الجولة الأولى للمسابقة المحلية.

أحرز الثلاثية، الفرنسي عبد الله دوكوري لاعب واتفورد بالخطأ في مرماه والروماني فلوران أندوني والأرجنتيني نيال موباي في الدقائق 28 و65 و77 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة، حصد برايتون أول 3 نقاط له هذا الموسم، في حين ظل واتفورد دون رصيد من النقاط.

وأسفرت مباريات أخرى اليوم عن، فوز بيرنلي على ضيفه ساوثهامتون بنفس النتيجة بثلاثية دون رد، بينما تعادل بورنموث مع ضيفه شيفيلد يونايتد بهدف لكل منهما، وقد تعادل سلبيًا كريستال بالاس مع ضيفه إيفرتون.