إيمري يرد بشكل حاسم على تقارير مفاوضات آرسنال مع كوتينيو نجم نادي برشلونة

رد أوناي إيمري، المدير الفني لآرسنال، بشكل حاسم على التقارير التي أشارت إلى اهتمام ناديه الإنجليزي بالتعاقد مع البرازيلي فيليب كوتينيو نجم نادي برشلونة، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وألتقى آرسنال مساء أمس مع برشلونة، في الكامب نو، في مباراة كأس خوان غامبر وخسر بهدفين مقابل هدف.

وقال إيمري في تصريحات أبرزها موقع ”فوتبول لندن“: ”لا شك أننا نحاول بقدر المستطاع التعاقد مع لاعب جيد يمكنه تحسين الفريق“.

وبشأن اهتمامه بضم لاعب برشلونة، شدد: ”فيليب كوتينيو لاعب رائع، لكننا لم نتحدث في أي وقت عنه“.

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى أن مسؤولي ”الغانرز“ عقدوا اجتماعًا مع إدارة برشلونة، الأسبوع الماضي، من أجل التحدث بشأن صفقة فيليب كوتينيو.

وعاش كوتينيو، موسمًا صعبًا مع البارسا، حيث فشل في الظهور بمستواه المعهود، ودخل في صدامات مع الجماهير، ليكون على أعتاب الرحيل هذا الصيف.

البرازيلي انضم مقابل 142 مليون جنيه إسترليني في شتاء 2018 لكنه فشل في وضع بصمته على خطط إرنستو فالفيردي، المدير الفني للفريق الكتالوني.

برشلونة متفتح لإعارة لاعبه البرازيلي الصيف الجاري وهو ما قد يكون مفاجئ في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

الجناح البرازيلي صاحب الـ 27 عاما انتقل إلى برشلونة قادما من ليفربول في يناير 2018، ويمتد عقده حتى 2023 مع الفريق الكتالوني.

وشارك كوتينيو في 54 مباراة الموسم الماضي بقميص برشلونة ونجح في تسجيل 11 هدفا وصناعة 5.

منذ انضمامه للفريق الإسباني، سجل كوتينيو 21 هدفا وصنع 11 خلال ظهوره في 76 مباراة في كل البطولات بقميص برشلونة.

وحصَّل كوتينيو لقب الدوري الإسباني مرتين وكأس الملك مرة والسوبر الإسباني مرتين، وآخر بطولاته كانت كوبا أمريكا مع منتخب البرازيل.