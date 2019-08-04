لهذا السبب.. بيب غوارديولا يدخل تاريخ الكرة الإنجليزية

دخل بيب غوارديولا تاريخ الكرة الإنجليزية اليوم الأحد في إستاد ويمبلي، بعدما أصبح أول مدرب يحصل على بطاقة صفراء في مباراة السوبر الإنجليزي.

وأشهر حكم مباراة مانشستر سيتي وليفربول في كأس الدرع الخيرية (السوبر الإنجليزي) البطاقة الصفراء في وجه المدير الفني الإسباني في الدقيقة 40 لاعتراضه على عدم احتساب خطأ لصالح لاعبه ومواطنه ديفيد سيلفا الذي كان على الأرض ليشهر الحكم مارتن أتكينسون البطاقة الصفراء له.

وبداية من الموسم الحالي سيظهر الحكام البطاقات الصفراء والحمراء للمدربين والطاقم الفني خلال المباراة بينما كان قبل ذلك يتم الاكتفاء بالتحذير الشفهي أو الطرد دون بطاقة حمراء.

وتمثل هذه المباراة انطلاقة الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز، ورغم كل التغييرات فمن الصعب تخيل أن تكون المنافسة على اللقب مختلفة كثيرا عن الموسم الماضي.

وكان الفارق نقطة واحدة بين مانشستر سيتي البطل ووصيفه ليفربول، إذ اكتفى فريق المدرب يورغن كلوب بالمركز الثاني رغم تعرضه لهزيمة واحدة في الدوري طيلة الموسم.