بيدرو رودريغيز يحرز هدفًا رائعًا في فوز تشيلي بخماسية على سالزبروغ النمساوي (فيديو)

أحرز الإسباني بيدرو رودريغيز مهاجم فريق تشيلسي الإنجليزي هدفًا رائعًا في شباك نظيره النمساوي سالزبروغ في لقاء ودي جمع الفريقين مساء الأربعاء.

وانتهى اللقاء بقوز تشيلسي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في إطار التحضير لمنافسات الموسم الكروي الجديد.

رودريغز أحرز هدفًا بالكعب من لمسة مباشرة فشل الحارس النمساوي في التصدي لها.

Pedro golazo Pedro just scored this goal for Chelsea. That’s an absolutely disgusting finish. Class. ???? تم النشر بواسطة ‏‎Football Stuff‎‏ في الأربعاء، ٣١ يوليو ٢٠١٩

وفي أحداث المباراة بادر الفريق اللندني بالتسجيل عن طريق كريستيان بوليسيتش في الدقيقة 20 أتبعه روس باركلي بهدف ثان في الدقيقة 23، وعاد بوليسيتش ليسجل الهدف الثالث بعد 5 دقائق وفي الدقيقة 50 أحرز أونغويني هدف سالزبورغ الأول.

وفي الشوط الثاني أحرز رودريغز هدفه الرائع للبلوز في الدقيقة 57 قبل أن يسجل الفريق النمساوي هدفًا ثانيًا بتوقيع مينامينو من ركلة جزاء في الدقيقة 86.

وبعد دقيقتين أحرز الفريق اللندني هدفًا خامسًا بتوقيع البلجيكي ميتشي باتشواي ليرد مينامينو بهدف ثالث في الدقيقة 90.