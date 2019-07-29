الفرنسي باتريس إيفرا يعلن رسميًّا اعتزاله كرة القدم والاتجاه لعالم التدريب

اتخذ الفرنسي باتريس إيفرا، الظهير الأيسر السابق لمانشستر يونايتد ويوفنتوس، قرارًا رسميًّا باعتزال كرة القدم بعام الـ 38 عاما لدخول عالم التدريب.

في مقابلة مع صحيفة ”غازيتا ديلو سبورت“، الإيطالية أعلن إيفرا أنه أنهى حياته المهنية في اللعب بشكل رسمي ويطمح الآن إلى دخول عالم التدريب.

اللاعب الفرنسي بدأت مسيرته مع فريق مونزا ونيس ثم موناكو الفرنسي الذي وصل معه لنهائي دوري أبطال أوروبا عام 2004.

Dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport, Patrice Evra a annoncé qu'il mettait officiellement un terme à sa carrière de joueur et aspire désormais à embrasser le métier d'entraîneur > https://t.co/ToGf6sS9dw pic.twitter.com/oSEBS8UqdJ — L'ÉQUIPE (@lequipe) July 29, 2019

إيفرا استمرت مسيرته 20 عامًا ارتدى خلالها قميص 8 فرق، وكان مانشستر يونايتد على رأسها لمدة 8 سنوات بتحقيق 14 لقبًا من 2006 وحتى 2014.

ثم انضم لصفوف يوفنتوس عام 2014 ليحقق 3 ألقاب للدوري الإيطالي ويعود من جديد لفرنسا مع مارسيليا لكن مشواره مع الفريق الجنوبي انتهى سريعًا بسبب ضربه لمشجع قبل خوض مباراة في الدوري الأوروبي.

وانتهت مسيرة اللاعب مع وست هام يونايتد الإنجليزي الموسم المنصرم بمشاركته في 5 مباريات.

على المستوى الدولي خاض إيفرا 81 مباراة ولم يسجل أي هدف برفقة الديوك الفرنسية.

ويعد إيفرا من أبرز اللاعبين المشهورين باستخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي في العديد من المواقف الرياضية والكوميدية.