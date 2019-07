إصابة مرعبة لمدافع ستوك سيتي ريان شوكروس خلال مباراة ودية (فيديو)

تعرض الإنجليزي ريان شوكروس، مدافع فريق ستوك سيتي، إلى إصابة مرعبة خلال مباراة فريقه الودية التي أقيمت اليوم السبت، أمام ليستر سيتي التي انتهت بالخسارة بنتيجة 2-1.

وكشفت صحيفة ”صن“ الإنجليزية أن اللاعب تعرض لكسر في ساق قدمه، الأمر الذي استدعى نقله مباشرة إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتعرض شوكروس للإصابة قبل نهاية الشوط الأول من المباراة الودية، عندما انزلقت قدمه اليمني وتدحرجت قدمه اليسرى أسفل جسده على نحو مقلق.

Looks very painful for Stoke’s Ryan Shawcross here. The way his ankle twists. Gerry Taggart’s reaction on commentary says it all #scfc pic.twitter.com/3oAuvuXQYy

