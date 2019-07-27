مانشستر سيتي يحقق فوزًا صعبًا على يوكوهاما إف مارينوس استعدادًا للموسم الجديد (فيديو)

حقق مانشستر سيتي الإنجليزي فوزًا صعبًا على منافسه يوكوهاما إف مارينوس الياباني، السبت، بنتيجة 3/1، في إطار استعدادات النادي الإنجليزي للموسم الجديد 2019/2020.

وعلى استاد نيسان تقدم البلجيكي كيفين دي بروين بالهدف الأول لمانشستر سيتي في الدقيقة 18، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

لكن كايتا إيندو تعادل للنادي الياباني في الدقيقة 23.

في حين سجل رحيم سترلينغ هدف الفوز لمانشستر سيتي في الدقيقة 40، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعدما انفرد بالحارس.

ووقع لوكاس نميشا الهدف الثالث لمانشستر سيتي في الدقيقة 90.

ويلتقي مانشستر سيتي منافسه ليفربول يوم 4 أغسطس في كأس الدرع الخيرية، على أن يفتتح مشواره في الدوري الإنجليزي يوم 10 أغسطس بمواجهة وست هام يونايتد.

يوكوهاما مارينوس 0 × 1 مانشستر سيتي | هدف دي برووين الاول ????“ pic.twitter.com/jQijOYQiuU — اهـداف مبـاريـات HD (@A_20000I) July 27, 2019

يوكوهاما مارينوس 1 × 2 مانشستر سيتي | هدف رحيم سترلينغ الثاني ????“#هدف_يوكاهاما_مارينوس_لم_يتوفر pic.twitter.com/ZY50mmvOgK — اهـداف مبـاريـات HD (@A_20000I) July 27, 2019