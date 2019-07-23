أوناي إيمري يُقرب داني سيبايوس لاعب ريال مدريد من آرسنال

أكد الإسباني أوناي إيمري مدرب آرسنال قرب تعاقد فريقه مع الإسباني داني سيبايوس لاعب ريال مدريد معارا لمدة موسم واحد وأشاد بمؤهلاته قبل مواجهة الفريقين في الكأس الدولية للأبطال.

وقال إيمري في تصريحات نشرتها “ ذا صن“ البريطانية: ”نملك فرصة استعارة لاعب وسط، لدينا عدة أسماء لكن سيبايوس لاعب جيد أعرفه منذ بدايته في ريال بتيس وفي ريال مدريد.“

وأضاف إيمري: ”لعب بشكل جيد رفقة تحث 21 سنة ومنتخب بلاده توج باللقب يلعب كلاعب وسط في مركزين 8 و10 ”.

وحسب صحيفة “ ماركا “ فقد كان اتصال إيمري باللاعب وعائلته حاسما في تفضيله آرسنال على توتنهام الذي كان يحاول التعاقد معه أيضا.

وأكدت التقارير الإعلامية الإسبانية والبريطانية أن سيبايوس سيكون في لندن يومه الثلاثاء لإجراء الفحوصات الطبية والتوقيع لفريق آرسنال.

وفضل الدولي الإسباني الشاب الرحيل معارا لكونه يأمل في العودة لريال مدريد كما أن الفرنسي زين الدين وافق على إعارته مؤكدا على إمكانية تطوره في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووعد إيمري داني سيبايوس بلعب 40 لقاء على الأقل وهو ما يسعى خلفه الدولي الإسباني بعد معرفته باستحالة اللعب دقائق أكبر رفقة زيدان في ريال مدريد.