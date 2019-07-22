”أس“: بيع غاريث بيل طريق بول بوغبا إلى ريال مدريد

تحدثت صحيفة ”أس“ الإسبانية عن مزايا خروج الويلزي غاريث بيل من ريال مدريد، وتأثيره على صفقة الفرنسي بول بوغبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، مؤكدة أن صفقة الويلزي تمهد طريق ريال مدريد نحو التعاقد مع الفرنسي.

وأكدت الصحيفة أن راتب غاريث بيل الذي يقارب 15 مليون يورو في ريال مدريد سيكون راتب النجم الفرنسي، وهو ما يخفف على ريال مدريد مشكلة ارتفاع نسبة رواتب اللاعبين.

ويطلب مانشستر يونايتد مبلغ 200 مليون يورو للتخلي عن نجمه، لكن ريال مدريد غير مستعد لدفع أكثر من 150 مليونًا قد تشمل المتغيرات، ويأمل في جمعها من عدة صفقات بينها صفقة النجم الويلزي.

وينتظر ريال مدريد ما بين 50 و60 مليونًا من صفقة غاريث بيل وسيصل إلى 100 مليون يورو بعد بيع الكولومبي جيمس رودريغيز، كما ينتظر حوالي 60 مليون يورو من بيع لوكاس فاسكيز وماريانو دياز وبورخا مايورال وهي مبالغ ستساهم في صفقة النجم الفرنسي.

وفي محاولته لعدم تجاوز قانون اللعب المالي النظيف، فإن ريال مدريد منفتح على بيع أحد النجمين إيسكو أو ماركو أسينسيو بمقابل قد يصل إلى 80 مليون يورو وهو مبلغ جيد يمنح ريال مدريد توازنًا ماليًا.

وتنتهي فترة الانتقالات في إنجلترا يوم 8 أغسطس، وتستمر في إسبانيا حتى يوم 2 سبتمبر، ويسعى ريال مدريد لحسم صفقة النجم الفرنسي قبل بداية الدوري الإنجليزي الممتاز.