تقرير: تشيلسي يقترب من تجديد عقد أودوي

أفادت تقارير صحفية إنجليزية، السبت، أن كالوم هودسون أودوي يقترب من تجديد عقده مع ناديه تشيلسي.

وبحسب صحيفة ”ديلي ميل“، فإن أودوي اقترب من توقيع عقد جديد مع تشيلسي، يقطع به الطريق على بايرن ميونخ الألماني، الذي يسعى بقوة للتعاقد مع اللاعب الشاب.

وتردد أن بايرن ميونخ سعى بقوة لضم أودوي البالغ من العمر 18 عامًا، في سوق الانتقالات الشتوي الماضي، لكن تشيلسي رفض بيع لاعبه.

وأشارت ”ديلي ميل“ إلى أن العقد الجديد لأودوي مع تشيلسي سيكون لـ5 سنوات، يتضمن راتبًا أسبوعيًا يبلغ 100 ألف جنيه إسترليني.

وجدد النادي البافاري رغبته في التعاقد مع أودوي الصيف الحالي، لكن يبدو أن محاولاته ستفشل مجددًا؛ في ظل تمسك إدارة البلوز باللاعب، خاصة بعد بيع النجم البلجيكي إدين هازارد إلى ريال مدريد.

وشارك أودوي في 29 مباراة مع تشيلسي موسم 2018/2019، سجل فيها 6 أهداف وصنع 7.