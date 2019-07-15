صحيفة تتوقع مستقبلًا محبطًا لبول بوغبا مع مانشستر يونايتد

أفادت تقارير صحيفة إنجليزية اليوم الإثنين، أن النجم الفرنسي بول بوغبا قد يظل في مانشستر يونايتد الموسم المقبل على الأقل.

وتكهنت صحيفة ”غارديان“ البريطانية، أن يظل بوغبا مع مانشستر يونايتد، رغم التقارير الكثيرة التي تحدثت عن رغبة ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي في الظفر بخدمات لاعب الوسط الفرنسي.

وأشارت الصحيفة إلى أنها لا توجد حتى الآن محاولة رسمية للتعاقد مع بوغبا، رغم أن اللاعب قال صراحة في مقابلة تلفزيونية إن الوقت قد حان لخوض تحدٍ جديدٍ، في حين تردد أنه طلب رسميًا من إدارة مانشستر يونايتد السماح له بالرحيل في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

وتقدر القيمة السوقية لبوغبا، البالغ من العمر 26 عامًا، بين 100 _ 120 مليون جنيه إسترليني، لكن إدارة مانشستر يونايتد تطلب 170 مليون جنيه إسترليني في محاولة لتعجيز ريال مدريد ويوفنتوس.

وتتبقى 3 أسابيع ونصف على إغلاق سوق الانتقالات الصيفي، حيث يغلق السوق يوم 8 أغسطس، وهي الأيام التي ستحسم مستقبل بوغبا، بين البقاء مع مانشستر يونايتد لموسم رابع، أو الرحيل لخوض تجربة جديدة.

وأشارت ”غارديان“ إلى أن المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير سيكون أمام تحدٍ كبير حال خسارة بوغبا، إذ سيكون مطالبًا بالتعاقد مع لاعب وسط جديد في أيام قليلة، خاصة أنه خسر خدمات الإسباني آندير هيريرا الذي انتقل إلى باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر.

وغادر بول بوغبا مانشستر يونايتد مجانًا، العام 2012، قبل أن يعيد النادي الإنجليزي اللاعب مقابل 89 مليون جنيه إسترليني العام 2016.

وسجل بوغبا مع مانشستر يونايتد 34 هدفًا، وصنع 43 في 142 مباراة، ويمتد عقده مع الفريق حتى منتصف العام 2021.