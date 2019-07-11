رسميًا.. برشلونة يخطف لوي باري من بار يس سان جيرمان

سبق برشلونة الاسباني نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي وضم أحد أبرز المواهب الكروية في انجلترا وهو المهاجم لوي باري البالغ من العمر 16 عامًا من وست بروميتش ألبيون المنافس في دوري الدرجة الثانية الانجليزي.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن باري خضع لفحص طبي للانضمام لبطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي قبل أن يظهر برشلونة في اللحظة الأخيرة ويقنع اللاعب بالانضمام لصفوف أكاديمية الناشئين الشهيرة بالنادي الإسباني.

ووقع باري، الذي أتم 16 عامًا الشهر الماضي، على عقد لثلاث سنوات مع برشلونة حتى 2022 وسيلعب ضمن صفوف الفريق تحت سن 19 عاما مقابل حصول وست بروميتش ألبيون على تعويض قدره 235 ألف جنيه إسترليني (295 ألف دولار).

وقال برشلونة في بيان اليوم الخميس ”(باري) لاعب دولي مع منتخب إنجلترا تحت 16 عامًا وشارك في تسع مباريات وسجل 7 أهداف. سيكون باري في الموسم المقبل ضمن تشكيلة فريق برشلونة تحت 19 عامًا“.

وباري أحدث لاعب إنجليزي ضمن عدد متزايد من اللاعبين الشبان الذين انتقلوا لصفوف فرق أجنبية مثل جيدون سانتشو جناح بروسيا دورتموند البالغ من العمر 19 عامًا والذي سجل الموسم الماضي 13 هدفًا وصنع 19 هدفًا في كافة المسابقات.