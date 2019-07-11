ريال مدريد يربط موافقته على رحيل أسينسيو إلى ليفربول بضم هذا اللاعب

قالت صحيفة ”ميرور“ البريطانية إن نادي ريال مدريد الإسباني فتح الباب أمام رحيل نجمه ماركو أسينسيو إلى نادي ليفربول الإنجليزي، ولكن بشرط يبدو مكلفًا بالنسبة لبطل أوروبا.

وأضافت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الخميس: ”يريد ليفربول الحصول على خدمات أسينسيو بأي ثمن، ورصدت إدارة النادي 70 مليون جنيه إسترليني لحسم الصفقة، حيث يريد الفريق المتوج بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي تعزيز هجومه الناري بعنصر آخر، ليكون إضافة للثلاثي محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو“.

وأكدت أن ريال مدريد وضع شرطًا للموافقة على بيع أسينسيو إلى ليفربول، وهو الحصول على خدمات السنغالي ساديو ماني، هداف الدوري الإنجليزي (البريمييرليغ) في نسخته الأخيرة بالمشاركة مع زميله المصري الدولي محمد صلاح، والغابوني أوباميانغ مهاجم أرسنال.

وعانى أسينسيو كثيرًا مع ريال مدريد في الموسم الماضي، ولم يقدم المستوى المنتظر منه، وستكون مهمته صعبة للغاية هذا الموسم في الحصول على فرصة المشاركة أساسيًا، مع الصفقات التي أبرمها الريال، وعلى رأسها البلجيكي إدين هازارد، والصربي لوكا يوفيتش، والبرازيلي رودريغو.

وأشارت ”ميرور“ إلى أن الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، يؤمن بقدرته على إعادة أسينسيو إلى التألق مرة أخرى رفقة الريدز، وأن يكون اللاعب الإسباني الشاب نجمًا فوق العادة في ”أنفيلد“.