ليفربول يربط البلجيكي ديفوك أوريغي حتى 2024

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي تجديد عقد البلجيكي ديفوك أوريغي مهاجم فريق كرة القدم الأول بالنادي لخمس سنوات مقبلة، دون الإفصاح عن التفاصيل المادية.

وأصدر ليفربول بيانًا قال فيه: ”وقّع ديفوك أوريغي عقدًا لمدة 5 سنوات مع ليفربول اليوم الأربعاء، لإطالة فترة ارتباطه مع الريدز ”.

بذلك، ينتهي عقد أوريغي عام 2024 حيث إن عقده انتهى مع نهاية موسم 2018-2019.

وكان أوريغي صاحب بصمة كبيرة مع الفريق في الموسم المنقضي من دوري أبطال أوروبا والذي توج به ليفربول، خاصة بعد تسجيله هدفين أمام برشلونة الإسباني في إياب نصف النهائي (4-0)، وتسجيله الهدف الثاني في المباراة النهائية أمام توتنهام هوتسبير الإنجليزي (2-0).

بعد التوقيع على العقود، قال أوريغي في تصريحات لموقع ليفربول: ”أنا سعيد للغاية، هذا العقد دفعة كبيرة في بداية الموسم، كنت أريد البقاء هنا، ولكن انتظرت التحدث مع النادي وأسرتي قبل اتخاذ القرار النهائي“.

أوريغي (24 عامًا) انضم لليفربول في 2014 بعد مسيرة للشاب في فريق جينك البلجيكي، ومنذ انضمامه للنادي سجل 28 هدفًا في 98 مباراة، بدأ التألق بشكل لافت مع تولي الألماني يورغن كلوب تدريب الريدز موسم 2015/2016.