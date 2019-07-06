تشيلسي يعلن رسميًا تجديد تعاقده مع لوفتس تشيك

كشف تشيلسي الإنجليزي عن تجديد عقده رسميًا مع لاعب الوسط روبن لوفتس تشيك، لمدة 5 سنوات حتى 2024.

وتألق تشيك مع البلوز في الموسم الماضي بعدما دفع به ماوريسيو ساري المدرب الإيطالي في العديد من المباريات، ليثبت نفسه.

صاحب الـ23 عامًا، تلقى إصابة في مايو الماضي حالت دون مشاركته في نهائي الدوري الأوروبي ونهائيات بطولة يورو 2019 للشباب.

وقال اللاعب بعد تجديد عقده، للموقع الرسمي: ”أنا سعيد لأنني سأبقى هنا، في المكان الذي نشأت فيه، وأتمنى اللعب هنا لفترة أطول“.

”في الثامنة أو التاسعة من عمري، لم أكن اعتقد بأنني سأبقى هنا، لأنك تريد الاستمتاع بنفسك، ولكن شعوري جيد بعد أن أنظر للوراء وأرى أن ذلك نتيجة العمل الشاق“.

واختتم: ”آمل أن أفوز بالألقاب مع الفريق، والعمل على أن أكون لاعبًا رئيسيًا في تشيلسي“.