تقرير: مانشستر يونايتد واثق من بقاء الحارس دافيد دي خيا

عادت المفاوضات مجددًا بين إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي وممثلي حارسه الدولي الإسباني دافيد دي خيا، بعد توقفها في السابق؛ ما فتح الباب أمام أخبار رحيله الصيف الحالي نحو باريس سان جيرمان في ظل بقاء عام واحد في عقده.

وكان العرض السابق البالغ 300 ألف جنيه إسترليني كراتب أسبوعي على طاولة ممثلي دي خيا اللذين ظلوا مصرّين على رفع الراتب إلى 350 ألف جنيه إسترليني وهو ما اضطرت ّإدارة الفريق للموافقة عليه.

وسيكون الراتب الجديد للحارس الدولي الإسباني بزيادة مهمة عن راتبه السابق البالغ 200 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع لكنه يبقى خلف التشيلي ألكسيس سانشيز الذي يتقاضى 505 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، لكن الفريق يرغب في التخلص منه.

وسيمتد العقد الجديد للحارس الإسباني دي خيا إلى 4 مواسم مع موسم إضافي في نهايته باتفاق بين الطرفين.

ويعتبر دي خيا، البالغ من العمر 28 عامًا، من أبرز الحراس في الدوري الإنجليزي والعالم وفاز بلقب وحيد رفقة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز وكان موسم 2012/2013 الموسم الأخير للسير أليكس فيرغيسون.

وتراجع مستوى الحارس الدولي الإسباني منذ كأس العالم في 2018 وتعرض لانتقادات كبيرة كما فقد مكانه الأساسي في منتخب إسبانيا لفائدة كيبا حارس تشيلسي.

وانضم دي خيا إلى مانشستر يونايتد العام 2011، قادمًا من أتلتيكو مدريد الإسباني مقابل 18 مليون جنيه إسترليني، وقد شارك مع الفريق الإنجليزي في 362 مباراة في جميع المسابقات، استقبل فيها 337 هدفًا، وحافظ على نظافة مرماه في 128 مباراة.