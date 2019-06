بيتر تشيك يعود إلى تشيلسي لتولي منصب المستشار الفني

أعلن تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة تعيين حارسه السابق بيتر تشيك في منصب المستشار الفني.

وقضى تيشك 11 عامًا كلاعب في تشيلسي وحصل على 13 لقبًا منها 4 ألقاب للدوري الإنجليزي بجانب لقب دوري أبطال أوروبا قبل أن ينتقل للغريم اللندني آرسنال في 2015.

