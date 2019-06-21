بيتر تشيك يعود إلى تشيلسي لتولي منصب المستشار الفني

أعلن تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة تعيين حارسه السابق بيتر تشيك في منصب المستشار الفني.

وقضى تيشك 11 عامًا كلاعب في تشيلسي وحصل على 13 لقبًا منها 4 ألقاب للدوري الإنجليزي بجانب لقب دوري أبطال أوروبا قبل أن ينتقل للغريم اللندني آرسنال في 2015.

Watch the full interview with @PetrCech over in the Chelsea app now! ???? https://t.co/zhGX5RrZrE pic.twitter.com/gTaGyNfsc0 — Chelsea FC (@ChelseaFC) June 21, 2019

وأوضح تشيلسي في بيان أن تشيك (37 عامًا) سيتعاون في منصبه الجديد مع مديرة النادي مارينا جرانوفسكايا والجهاز الفني للفريق الأول، وسيسافر مع الفريق في المباريات خارج أرضه.

وقال تشيك لموقع النادي على الإنترنت: ”أشعر بامتنان شديد لنيل فرصة الانضمام لتشيلسي مجددًا، والمساعدة في خلق أفضل أجواء للتنافس في أعلى المستويات ومواصلة النجاحات التي تحققت في آخر 15 عامًا“.

وأضاف ”أتطلع إلى التحدي الجديد وأتمنى أن استغل خبراتي في كرة القدم لمساعدة الفريق في تحقيق إنجازات أكبر في المستقبل“.

وأنهى تشيك مسيرته في الملاعب مع آرسنال بنهاية الموسم، وخاض آخر لقاء بمسيرته الاحترافية خلال الخسارة 1/4 من تشيلسي في نهائي الدوري الأوروبي.

ويشكل تعيين تشيك خطوة في حملة تجديد في النادي الساعي لاختيار مدرب جديد بعد انتقال ماوريسيو ساري إلى يوفنتوس.

ويبدو فرانك لامبارد، زميل تشيك السابق، مرشحًا لخلافة ساري بعد أن قاد ديربي كاونتي إلى نهائي ملحق الصعود للدوري الممتاز في أول موسم له كمدرب.