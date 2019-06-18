مانشستر سيتي يستعد لتحطيم رقم رياض محرز القياسي لضم رودري

يستعد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لإبرام صفقة جديدة، ستكون قياسية، بالنسبة لحامل لقب البريميرليغ في الموسمين الماضيين.

وقالت شبكة ”سكاي سبورتس“ البريطانية إن مسؤولي مانشستر سيتي وافقوا على دفع 70 مليون يورو، ما يعادل 62.5 مليون جنيه إسترليني، مقابل التعاقد مع رودري، لاعب وسط نادي أتلتيكو مدريد الإسباني.

وكانت أغلى صفقة لمانشستر سيتي في يوليو 2018، عندما تعاقد مع الجزائري الدولي رياض محرز من نادي ليستر سيتي الإنجليزي، مقابل 60 مليون جنيه إسترليني.

ويرغب الإسباني بيب غوارديولا، مدرب السيتي، في ضم رودري، 22 عامًا، والملقب بخليفة نجم برشلونة سيرجي بوسكيتس، كي يكون بديلًا للبرازيلي فرناندينو، 34 عامًا، والذي ينتهي عقده مع مانشستر سيتي في منتصف عام 2020.

وأشارت الشبكة إلى أن إدارة مانشستر سيتي تفاوضت مع رودري حول الشروط الخاصة بعقده الجديد مع النادي، في الوقت الذي تشهد فيه الصفقة منافسة شديدة من بايرن ميونخ الألماني ومانشستر يونايتد الإنجليزي، وكلاهما يرغبان في ضم اللاعب.

ولعب رودري، الذي يجيد في مركز لاعب الوسط المدافع، 47 مباراة في الموسم المنقضي، أحرز خلالها 3 أهداف وصنع هدفًا آخر، وانضم إلى الروخي بلانكوس في منتصف 2018 من نادي فياريال مقابل 25 مليون يورو.