مانشستر يونايتد ضد تشيلسي.. ومواجهات سهلة لليفربول ومانشستر سيتي في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي

أسفرت قرعة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الجديد 2019/2020 عن مباراة قوية للغاية ستجمع تشيلسي بمانشستر يونايند على ملعب أولد ترافورد في الجولة الأولى من عمر المسابقة.

وسيفتتح ليفربول مباريات الموسم الجديد بمواجهة سهلة ضد نوريتش سيتي، فيما سيواجه مانشستر سيتي حامل اللقب فريق ويستهام.

وسيلعب توتنهام مباراته الأولى في الموسم الجديد ضد أستون فيلا، وسيحل أرسنال ضيفًا على نيوكاسل في الجولة الأولى.

بينما يبدأ شيفيلد يونايتد، الصاعد للأضواء أيضا، رحلته بمواجهة بورنموث.

ويلعب ليستر سيتي ضد ضيفه ولفرهامبتون واندرارز بينما يلتقي بيرنلي مع ساوثامبتون ويتواجه كريستال بالاس مع إيفرتون فيما يستقبل واتفورد وصيف بطل كأس الاتحاد الانجليزي بملعبه برايتون أند هوف ألبيون.

ويشهد الموسم المقبل فترة راحة قصيرة بمنتصف المسابقة للمرة الأولى حيث تقام مباريات جولة على امتداد أسبوعين في فبراير شباط ما يعني حصول كل الفرق على راحة لمدة أسبوع.