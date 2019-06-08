مباراة إنجلترا وسويسرا.. الإصابات تجبر غاريث ساوثغيت على تعديل التشكيلة

قال غاريث ساوثغيت مدرب إنجلترا اليوم السبت إنه لا يريد إجراء تغييرات كثيرة على فريقه خلال مواجهة تحديد المركز الثالث في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم غدًا الأحد أمام سويسرا.

ووعد ساوثغيت جماهير إنجلترا بأن تكون هذه المباراة بمثابة التعويض عن خيبة أملهم عقب الخسارة أمام هولندا في قبل النهائي.

وخسرت إنجلترا 1/3 أمام هولندا بعد وقت إضافي يوم الخميس الماضي بينما يتطلع الهولنديون للنهائي أمام البرتغال، صاحبة الأرض، غدًا الأحد أيضًا وتخوض إنجلترا مباراة المركز الثالث.

وقال ساوثغيت اليوم: ”خسرنا مباراة مهمة يوم الخميس الماضي. لدينا الآلاف من الجماهير هنا ونريد تعويضهم عن خيبة الأمل. في كل مباراة نتعلم أشياء جديدة عن اللاعبين وكيفية الحاجة لمواصلة التطوير“.

وقال مدرب إنجلترا إنه لا يرغب في إجراء تغييرات كثيرة لكن الإصابات ستجبره على إجراء بعض التعديلات.

وأضاف ”ربما نحتاج لإجراء بعض التغييرات. هناك شكوك بشأن مشاركة (بن) تشيلويل و(ماركوس) راشفورد و(جوردان) هندرسون. يوجد لاعبون آخرون سيتم التأكد من مدى قدرتهم على خوض المباراة. لا أريد إجراء تغييرات كثيرة“.

وتابع ساوثغيت ”أهمية المباراة واضحة بالنسبة لنا ونحتاج لاختيار تشكيلة مستقرة ومتجانسة“.

وعادة لا تمثل مباريات تحديد المركز الثالث أهمية كبيرة لكن ساوثغيت رفض فكرة أن المباراة لن تكون أكثر من حصة تدريبية.

وأضاف ”لا توجد مباراة تدريبية لمنتخب إنجلترا. في كل مرة يرتدي اللاعبون قميص المنتخب الوطني يشعرون بأهمية المباراة للبلاد وللجماهير. اللاعبون لديهم فرصة لإظهار قدراتهم“.

وخسرت سويسرا مباراة قبل النهائي 1/3 أمام البرتغال بفضل ثلاثية كريستيانو رونالدو ويقول ساوثغيت إن هذه المباراة ستمثل اختبارًا لفريقه.

وقال ساوثغيت عن منتخب سويسرا: ”إنه فريق قوي في اللعب من الخلف ومستقر للغاية ومتماسك خلال آخر عامين سواء من حيث التشكيلة أو طريقة اللعب وتملك سويسرا لاعبين مميزين مثل (شيردان) شاكيري و(غرانيت) شاكا“.