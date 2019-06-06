برشلونة يسخر من مانشستر يونايتد بسبب دي ليخت

لا يزال مصير ماتياس دي ليخت، مدافع نادي أياكس أمستردام الهولندي، غامضًا في الموسم المقبل، وسط صراع شرس بين عمالقة أوروبا على ضم اللاعب في الموسم المقبل.

وأضفى رونالد كومان، مدرب المنتخب الهولندي، المزيد من الشكوك حول مصير دي ليخت، بعد تصريحاته التي قال فيها إنه تحدث مع دي ليخت حول مستقبله، ولكنه لن يكشف وجهته المقبلة؛ لأنه سر بينه وبين اللاعب.

وقالت صحيفة ”الإندبندنت“ البريطانية، إن مسؤولي نادي برشلونة الإسباني وجهوا رسالة تحذير ساخرة إلى دي ليخت، في ظل الشائعات التي تتردد حول مستقبله.

وكان برشلونة الأقرب لحسم صفقة اللاعب الهولندي الشاب، البالغ من العمر 19 عامًا، قبل أن تدخل أطراف أخرى على رأسها ليفربول ويوفنتوس ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان، في سباق التعاقد مع اللاعب.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الخميس، إلى أن مسؤولًا كبيرًا في برشلونة بعث رسالة إلى دي ليخت، يحذّره فيها من الانضمام إلى مانشستر يونايتد، بشكل خاص.

وقالت إن الرسالة كانت ساخرة إلى حد كبير، حيث أكد المسؤول البارز في البلوغرانا أن انتقال دي ليخت إلى مانشستر يونايتد لا يختلف عن الاحتراف في الدوري الصيني، حيث سيكون هذا القرار من أجل الأموال فقط.

ولن يشارك مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعد احتلال المركز السادس في الدوري الإنجليزي، البريمييرليغ، في الموسم المنقضي، وسيكتفي باللعب في الدوري الأوروبي، اليوروبا ليغ.