روبال: ألمانيا وإنجلترا تعارضان دوري السوبر الأوروبي

قال راينهارد روبال رئيس رابطة الدوري الألماني لكرة القدم إن مسابقات دوري الصفوة في ألمانيا وإنجلترا تعارض خطط رابطة الأندية الأوروبية لتأسيس بطولة ”دوري السوبر“ لعام 2024.

وتنسق رابطة الأندية الأوروبية مع الاتحاد الأوروبي للعبة في مقترح لإعادة تصميم مسابقة دوري الأبطال واستبدالها بمسابقة أخرى تتضمن نظامًا للصعود والهبوط.

وعبر خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني عن رفضه للفكرة وأكد روبال للصحفيين في باريس معارضة إنجلترا وألمانيا للمقترح.

وقال روبال قبل اجتماع مجلس الاتحاد الدولي (الفيفا) اليوم الأربعاء في العاصمة الفرنسية ”أنا رئيس رابطة الدوري الألماني ورئيس نادي بروسيا دورتموند..قررت مسابقتنا معارضة خطط رابطة الأندية الأوروبية بنسبة 100 %“.

وأضاف ”(ممثل الاتحاد الإنجليزي) ديفيد جيل لديه نفس الاقتناع. الدوري الألماني والإنجليزي يعارضان الأمر ولا أعتقد أنه من الممكن إيجاد حل بدون موافقة ألمانيا وإنجلترا“.

وقالت رابطة الأندية الأوروبية إن المحادثات لا تزال في مرحلة مبكرة حتى الآن ورفضت اعتبار أن المقترح سيؤدي إلى تأسيس بطولة مغلقة تشبه نظام المسابقات في الولايات المتحدة.