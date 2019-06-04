مارادونا: إذا كان مانشستر يونايتد يحتاج لمدرب جديد فأنا الشخص المناسب

عرض الأسطورة الأرجنتينية دييغو مارادونا نفسه لتدريب مانشستر يونايتد حال بحث النادي الإنجليزي عن مدرب.

وقال مارادونا لموقع ”فور فور تو“ الإنجليزي، يوم الثلاثاء: ”إن كان مانشستر يونايتد يريد التعاقد مع مدرب فأنا الرجل الذي سيعيدهم للقمة“.

وأضاف: ”أعلم أنهم يبيعون العديد من القمصان حول العالم لكنهم يريدون الفوز بالألقاب كذلك وأستطيع فعل ذلك لهم“.

وتابع: ”يونايتد كان فريقي المفضل لسنوات عديدة حينما ضم العديد من اللاعبين العظماء تحت قيادة السير أليكس فيرغسون ولكن الآن سأختار مانشستر سيتي“.

وأردف: ”أعرف أنه لا ينبغي أن أغير فريقي ولكنني غيرته من أجل سيرجيو أغويرو فنحن نتحدث كثيرًا“.

وتابع: ”لعبت في أولد ترافورد وأجوائه والضوضاء فيه كانت رائعة فزت مع برشلونة بهدفين دون رد وكنت واثقا في تأهلنا ولكننا خسرنا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء“.

وأتم: ”كنت أحب أندير هيريرا كثيرًا، بول بوغبا؟ لا يعمل بشكل كاف“.

ويتولى مارادونا تدريب دورادوس دي سينالوا المكسيكي في الوقت الحالي.