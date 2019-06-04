هل يرحل شاكيري عن نادي ليفربول في الميركاتو الصيفي؟.. اللاعب يجيب

قال السويسري شيردان شاكيري، الذي يتأهب لخوض مباراة الدور قبل النهائي بدوري الأمم الأوروبية مع منتخب بلاده ضد البرتغال، بعد غد الخميس، إنه سيبقى ضمن صفوف ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا رغم قلة الفرص المتاحة له للمشاركة مع الفريق في الفترة الأخيرة.

ولم يلعب شاكيري في فوز فريقه 2-صفر على توتنهام هوتسبير في مدريد، السبت الماضي، ليتوج ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا وانضم حاليا لصفوف منتخب سويسرا الذي سيواجه البرتغال على استاد دراغاو، يوم الخميس.

وكان لاعب وسط بايرن ميونخ السابق بين بدلاء ليفربول في معظم مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز والمراحل الأخيرة من دوري أبطال أوروبا رغم أنه ساعد فريق المدرب يورغن كلوب على بلوغ النهائي حين ساعد في صناعة هدف في الفوز 4-صفر على برشلونة في الدور قبل النهائي.

وقال شاكيري، إنه يعلم منذ انضمامه إلى ليفربول من ستوك سيتي قبل عام بأنه سيخوض منافسة شرسة ليحصل على فرصة للعب كأساسي.

وأضاف لموقع ”غول دوت كوم“: ”لدى المدرب الكثير من البدائل الجيدة وله يرجع القرار في اختيار من يلعب. كنت أعرف قبل انتقالي أن المنافسة هنا صعبة للغاية.

”لدي عقد طويل الأجل وسأبقى بالتأكيد. أمر بلحظة فريدة بوجودي هنا ومعي الميدالية الذهبية ثانية“.

وأوضح اللاعب البالغ من العمر 27 عاما الذي يتبقى له أربع سنوات أخرى في عقده مع ليفربول: ”أشعر بالفخر والسعادة. أعتقد أنني ساهمت بدور في الفوز باللقب“.

وقال فلاديمير بيتكوفيتش، مدرب سويسرا، إنه لا يشعر بأي قلق من أن لاعبه الأكثر تأثيرا لا يحصل على فرصة منتظمة للعب كأساسي.

وقال في مؤتمر صحفي: ”لا أشعر بالقلق على الإطلاق. رأيت في التدريبات أن منتخب سويسرا بتمتع بالحيوية واللياقة. وهو ما ينطبق أيضا على شاكيري.

”في كثير من الأحيان يتعلق الأمر بالقوة الذهنية فهو يتمتع بذهنية قوية جدا.

”أهم شيء في هذه البطولة أن يبذل كل لاعب قصارى جهده ليس فقط بهدف الفوز على البرتغال ولكن أيضا بهدف التتويج باللقب“.