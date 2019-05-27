فرانك لامبارد يكشف موقفه من تدريب تشيلسي

علق فرانك لامبارد المدير الفني لديربي كاونتي، على الأنباء التي تتردد عن اقترابه من تولي تدريب ناديه السابق تشيلسي، بداية من الموسم المقبل، وخلافة المدرب الحالي، الإيطالي ماوريسيو ساري.

ونقلت صيفة ”مترو“ عن لامبارد قوله: ”قيادة تشيلسي؟ أنا غير مهتم بالتكهنات، وليس من المرجح أن أغادر ديربي كاونتي بعد خسارة اليوم“.

وخسر لامبارد مع ديربي كاونتي 1/2 أمام أستون فيلا، في التصفيات النهائية للصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأضاف لامبارد ”سأعقد جلسة مع ميل مالك النادي في الأيام المقبلة، ولدي عقد لمدة عامين وأحب العمل هنا، وسوف نرى ما سيحدث“.

ويتردد أن تشيلسي سينفصل عن ماوريسيو ساري، بعد مباراة البلوز مع آرسنال في نهائي الدوري الأوروبي، الأربعاء، في العاصمة الأذربيجانية باكو.

ولعب لامبارد 640 مباراة مع تشيلسي بين 2001 و2014ـ سجل فيها 209 أهداف وصنع 150، وحاز مع البلوز على عدة بطولات، أبرزها 3 ألقاب في الدوري الإنجليزي، ولقب في دوري أبطال أوروبا، ولقب في الدوري الأوروبي.