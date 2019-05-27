ديربي كاونتي ضد أستون فيلا.. موعد أغلى مباراة في تاريخ كرة القدم اليوم والقنوات الناقلة

يواجه فريق ديربي كاونتي نظيره أستون فيلا، مساء اليوم الاثنين، في نهائي دورة الصعود للنسخة المقبلة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، بملعب ”ويمبلي“، في مباراة توصف بأنها الأغلى في تاريخ اللعبة، إذ ينال الفائز فرصة لحصد 170 مليون جنيه إسترليني على الأقل.

ويملك كل فريق في النهائي تاريخًا حافلًا، إذ فاز أستون فيلا بلقب الدوري سبع مرات وأحرز كأس أوروبا في 1982، بينما توج ديربي بطلًا لإنجلترا في سبعينيات القرن الماضي.

وابتعد أستون فيلا عن الدوري الممتاز لمدة ثلاثة مواسم، بينما يلعب ديربي في الدرجة الثانية في إنجلترا منذ هبوطه في 2008، وحقق فريق فيلا بقيادة دين سميث عشرة انتصارات متتالية ليذهب إلى ملحق الترقي حيث اجتاز غريمه وست بروميتش ألبيون.

وضمن نوريتش سيتي بطل الدرجة الثانية وشيفيلد يونايتد صاحب المركز الثاني التأهل مباشرة إلى دوري الأضواء، بينما يحلم أستون فيلا وديربي بانتزاع آخر بطاقات الظهور في الدوري الممتاز.

وحسم أستون فيلا أول مقعد في المباراة الفاصلة المؤهلة للدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه على وست بروميتش ألبيون بركلات الترجيح بنتيجة 4/3، بعدما تعادل الفريقان في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينما تفوق ديربي كاونتي على ليدز يونايتد ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

وتعد المباراة الفاصلة للتأهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز هي أغلى مباراة في تاريخ كرة القدم، حيث يحصل المتأهل على جوائز مالية تراكمية تبدأ من 170 مليون إسترليني، ويزيد الرقم إلى 300 مليون، إذا تجنب الصاعد من الملحق الهبوط بعد موسمه الأول.

وبحسب ما ذكرته وسائل الإعلام الإنجليزية، فإن مبلغ الـ 170 مليون جنيه إسترليني ينقسم إلى 95 مليون جنيه إسترليني من إيرادات اللعب في الدوري الممتاز لموسم 2019-2020، أغلبها من حقوق البث والحقوق التجارية، بالإضافة إلى 75 مليون جنيه إسترليني كمدفوعات في موسمي 2020-2021 و2021-2022 في حال الهبوط مباشرة.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق مباراة ديربي كاونتي وأستون فيلا في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت السعودية، وستكون مذاعة على الهواء مباشرة عبر قناة beIN SPORTS HD 2.