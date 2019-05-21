مانشستر يونايتد يقترب من الصفقة الأولى ويحطم الرقم القياسي من أجل خواو فليكس

قالت صحيفة ”صن“ البريطانية إن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي اقترب كثيرًا من ضم دانييل جيمس، لاعب سوانزي سيتي، مقابل 15 مليون جنيه إسترليني، ليكون أول صفقة للمانيو في الموسم الجديد.

وأضافت في تقرير نشرته، اليوم الثلاثاء، أن اللاعب وافق على جميع بنود عقده رفقة مانشستر يونايتد، وسوف يتم الإعلان رسميًا عن الصفقة في أقرب وقت ممكن.

وأشارت إلى أن اللاعب الويلزي البالغ من العمر 21 عامًا جذب أنظار العديد من الأندية الكبرى في الدوري الإنجليزي الممتاز، البريمييرليغ، عقب ظهوره بمستوى طيب للغاية رفقة فريقه في البرمييرشيب، حيث شارك في 38 مباراة، أحرز خلالها 5 أهداف، وصنع 10 أخرى.

وشارك دانييل جيمس، الذي يلعب في مركز الجناح، في مباراتين دوليتين رفقة منتخب ويلز، تحت قيادة النجم الأسطوري ريان جيجز، لاعب مانشستر يونايتد السابق.

على الجانب الآخر، قالت ”صن“ إن نادي مانشستر يونايتد مستعد لدفع 105 ملايين جنيه إسترليني، قيمة الشرط الجزائي في عقد خواو فليكس، لاعب نادي بنفيكا البرتغالي.

ونقلت صن، عن صحيفة ”ريكورد“ البرتغالية قولها، إن مسؤولي مانشستر يونايتد على استعداد تام لتحطيم الرقم القياسي الخاص بالانتقالات في أولد ترافورد، من أجل ضم فليكس، 19 عامًا، والملقب بـ“كريستيانو رونالدو الجديد“.

وكانت أغلى صفقة لمانشستر يونايتد هي ضم الفرنسي بول بوغبا من يوفنتوس الإيطالي مقابل 105 ملايين يورو.

وتتنافس أندية مانشستر سيتي ويوفنتوس الإيطالي وريال مدريد الإسباني على الفوز بخدمات الجوهرة البرتغالية فليكس، الذي تألق هذا الموسم رفقة بنفيكا.