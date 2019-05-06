صاروخية كومباني تقود مانشستر سيتي للفوز على ليستر سيتي واستعادة صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي (فيديو)

استعاد مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي من نادي ليفربول، بعد فوزه الصعب بنتيجة 1/0 على ليستر سيتي في ختام مباريات الجولة الـ37 من المسابقة.

وسجل فيسنت كومباني هدف المباراة الوحيد، بتسديدة صاروخية في الدقيقة 70.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 95 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن ليفربول الذي تراجع إلى المركز الثاني، مع تبقي جولة وحيدة على نهاية المسابقة، في حين تجمد رصيد ليستر ستي عند 51 نقطة في المركز التاسع.

وتأجل حسم اللقب إلى الجولة الأخيرة، حيث يلعب مانشستر سيتي مع برايتون، وليفربول مع وولفرهامبتون، في آخر جولات الدوري الإنجليزي يوم 12 مايو.