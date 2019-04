هل استحق فان دايك نجم نادي ليفربول جائزة أفضل لاعب في إنجلترا؟.. الأرقام تجيب

نجح الهولندي فيرجيل فان دايك، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، في التفوق النادر الذي يمكن أن يحققه المدافعون على المهاجمين، وتوّج بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا عن الموسم الجاري.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين حصول النجم الهولندي على الجائزة، التي توّج بها زميله المصري الدولي محمد صلاح الموسم الماضي، وذلك بعد منافسة قوية من كبار نجوم الدوري الإنجليزي.

وتفوق فان دايك على زميله في ليفربول، السنغالي ساديو ماني، ونجوم مانشستر سيتي رحيم سترلينغ وسيرجيو أغويرو وبيرناردو سيلفا، وإيدن هازارد نجم تشيلسي.

وأصبح فان دايك، البالغ من العمر 27 عاماً، سادس مدافع يتوّج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث كان نجم نادي تشيلسي السابق جون تيري آخر مدافع يفوز بتلك الجائزة.

ورصدت شبكة الإذاعة البريطانية ”بي بي سي“ بعض الإحصاءات الرائعة والفريدة التي انفرد بها فيرجيل فان دايك هذا الموسم، وقادته للتتويج بجائزة الأفضل في إنجلترا.

الدوري الإنجليزي:

لم تغب شمس فان دايك عن قائمة ليفربول خلال الموسم الجاري على الإطلاق، حيث شارك أساسياً في جميع مباريات الريدز بالبريمييرليغ، وهي 36 مباراة حتى الآن، لم يتم استبداله، ولم يتعرض لأي إصابات تؤدي إلى غيابه عن مباريات ليفربول، الذي ينافس على اللقب مع مانشستر سيتي قبل مرحلتين على نهاية المسابقة.

أحرز فان دايك 3 أهداف في البريمييرليغ، وصنع هدفين آخرين، ولم ينل سوى إنذار واحد فقط خلال المباريات الـ36 التي لعبها في المسابقة.

شارك في 3205 دقيقة في مباريات الدوري الإنجليزي، ولمس الكرة 3262 مرة، ليحتل المركز الثالث في قائمة أكثر اللاعبين لمساً للكرة في البريمييرليغ، بعد لاعب تشيلسي جورجينهو 3398، وزميله سيزار أزبلكويتا 3276.

انتصر فيرجيل فان دايك في 76.23% من المعارك الهوائية خلال مباريات الدوري الإنجليزي، بإجمالي 170 لعبة نجح في التفوق فيها هوائياً، ليكون من ضمن أفضل 5 لاعبين في هذا الصدد.

نجح فان دايك في إفساد هجمات المنافسين 193 مرة، ليكون من أفضل 10 لاعبين في البريمييرليغ.

Calm as you like, it's @VirgilvDijk ! @PFA POTY SBC live now in #FUT ???? #FIFA19 pic.twitter.com/seY2SC0xIq

دوري أبطال أوروبا:

شارك فان دايك في 9 مباريات من إجمالي 10 خاضها ليفربول هذا الموسم في مسابقة دوري أبطال أوروبا، التي تأهل فيها الريدز إلى الدور قبل النهائي، ويواجه برشلونة الإسباني في مباراة الذهاب بملعب كامب نو يوم الأربعاء المقبل.

غاب فان دايك عن مباراة واحدة أمام بايرن ميونخ الألماني بملعب أنفيلد، في ذهاب دور الـ16، والتي انتهت بالتعادل السلبي، وذلك لحصوله على إنذارين.

أحرز فان دايك هدفين خلال المسابقة، أمام بايرن ميونخ في انتصار ليفربول 3-1 بملعب أليانز أرينا، وآخر أمام بورتو بملعب الدراغاو، في إياب دور الثمانية، وفاز الريدز 4-1.

???? @VirgilVDijk has been named @PFA Player of the Year.

???? 45 Games

⚽ 5 Goals

???? 4 Assists

????‍♂️ 20 Clean Sheets

???? Into the @ChampionsLeague semi-final.

✅ The first defender to win the award since John Terry in 2005.

???? Colossal. pic.twitter.com/5o2glFumPH

— SPORF (@Sporf) April 28, 2019