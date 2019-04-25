رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية تبدأ جمع الأدلة على الإساءات العنصرية

دعت رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في إنجلترا اللاعبين إلى تقديم أدلة على أي إساءة عنصرية تعرضوا لها عبر الإنترنت؛ حتى تتمكن من إلقاء الضوء على المشكلة أمام الجهات المسؤولة.

وأضافت الرابطة أنها ستقدم هذه الأدلة للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم والحكومة، وأنها رتبت اجتماعات مع مسؤولين عن منصتي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر.

ويأتي هذا في أعقاب سلسلة من الوقائع التي حدثت هذا الموسم، وتسببت في مقاطعة لاعبين لوسائل التواصل الاجتماعي لمدة 24 ساعة.

وقد أصدرت الرابطة بيانًا قالت فيه: ”نستعد لنقل رسالتنا المناهضة للعنصرية إلى الحكومة وشبكات التواصل الاجتماعي، وطلبنا من الأعضاء تقديم أي دليل على إساءات عنصرية تعرضوا لها عبر الإنترنت من خلال بريد إلكتروني أعد خصيصًا لهذا الغرض.

وأضافت الرابطة في بيانها: ”سنقضي الأسابيع الثلاثة المقبلة في جمع الإساءات التي وجهت إلى اللاعبين كدليل على حجم وتأثير المشكلة. سيتم استخدام ذلك لإظهار مدى خطورة القضية أمام وزير الرياضة، إضافة لمسؤولي فيسبوك‭ /‬إنستغرام وتويتر“.

وبينما تعرض لاعبون سود في منتخب إنجلترا لإهانات في مباراة ضد الجبل الأسود في تصفيات بطولة أوروبا 2020، شهدت إنجلترا نفسها وقائع سواء في المباريات أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وواجه رحيم سترلينغ لاعب مانشستر سيتي إهانة عنصرية مزعومة هذا الموسم خلال هزيمة فريقه خارج ملعبه أمام تشيلسي، كما تم إلقاء قشرة موز في اتجاه بيير-إيمريك أوباميانغ لاعب آرسنال في قمة شمال لندن أمام توتنهام هوتسبير.

وتعرض لاعبو واتفورد تروي ديني وأدريان ماريابا وكريستيان كباسيلي لإساءة عنصرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بينما استهدف آشلي يانج لاعب مانشستر يونايتد بإهانة عنصرية على الإنترنت بعد هزيمة فريقه أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا.