ريال مدريد يتراجع عن التعاقد مع كريستيان إريكسن لاعب توتنهام

أفادت تقارير صحفية بريطانية، الخميس، أن نادي ريال مدريد الإسباني تراجع خطوة إلى الخلف بشأن صفقة الدنماركي كريستيان إريكسن لاعب وسط توتنهام.

وأوضحت صحيفة ”صن“ أن ريال مدريد ليس مستعدًا للدخول في مفاوضات مع دانييل ليفي رئيس توتنهام، الذي يُعرف عنه مغالاته في أسعار لاعبيه، وفعل ذلك من قبل مع الويلزي غاريث بيل (2013)، ولوكا مودريتش (2012).

وأشارت ”صن“ إلى أن ليفي لن يسمح لإريكسن بمغادرة توتنهام دون قتال مع ريال مدريد، رغم أنه يغامر بخسارة اللاعب مجانًا صيف 2020، حيث ينتهي عقد اللاعب مع السبيرز.

وبحسب الصحيفة ذاتها فإن ريال مدريد عرض 400 ألف جنيه إسترليني راتبًا أسبوعيًا على إريكسن، لكن الرئيس ليفي يشكل حجر عثرة أمام إتمام الصفقة.

ويتردد أن ريال مدريد سيركز على صفقتي البلجيكي إيدين هازارد لاعب تشيلسي، والفرنسي بول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد.

وينتهي عقد إريكسن، البالغ من العمر 27 عامًا، مع توتنهام صيف العام 2020، علمًا أنه انضم للسبيرز العام 2013 مقابل 13 مليون يورو.

وشارك إريكسن في 45 مباراة مع توتنهام الموسم الحالي (3589 دقيقة)، سجل فيها 9 أهداف وصنع 17.

ومنذ انتقاله إلى توتنهام، سجل إريكسن 65 هدفًا وصنع 86 في 271 مباراة.