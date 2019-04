غوارديولا يرد على تقارير رحيل رياض محرز.. ويتحدث عن مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد

حرص بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، بأن يرد على أنباء رحيل الجزائري رياض محرز، من صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي المقبل.

وقال المدرب الإسباني بتصريحات في مؤتمره الصحفي قبل مباراة فريقه ضد مانشستر يونايتد: ”رياض سيبقى معنا في الموسم المقبل، والتالي وما بعده، لأنه سعيد هنا ونحن سعداء بما يقدمه“.

وكانت صحيفة ”ميرور“ البريطانية، قد قالت صباح اليوم الثلاثاء، إن الدولي الجزائري يفكر في الرحيل عن ملعب ”الاتحاد“ بعد نهاية الموسم الحالي.

وأوضحت الصحيفة السبب أن اللاعب منزعج من تجاهل مدربه، وعدم الاعتماد عليه في المباريات بشكل مستمر.

وانتقل محرز في الصيف الماضي إلى صفوف السيتزن، قادمًا من ليستر سيتي مقابل 60 مليون يورو.

Pep speaks about the magnitude of tomorrow's game, if @DeBruyneKev is available and @Mahrez22's future at the club.

#beINPL #ManchesterDerby #MUNMCI pic.twitter.com/NdmuFYSNof

— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 23, 2019