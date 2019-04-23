غوارديولا يرد على تقارير رحيل رياض محرز.. ويتحدث عن مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد

حرص بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، بأن يرد على أنباء رحيل الجزائري رياض محرز، من صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي المقبل.

وقال المدرب الإسباني بتصريحات في مؤتمره الصحفي قبل مباراة فريقه ضد مانشستر يونايتد: ”رياض سيبقى معنا في الموسم المقبل، والتالي وما بعده، لأنه سعيد هنا ونحن سعداء بما يقدمه“.

وكانت صحيفة ”ميرور“ البريطانية، قد قالت صباح اليوم الثلاثاء، إن الدولي الجزائري يفكر في الرحيل عن ملعب ”الاتحاد“ بعد نهاية الموسم الحالي.

وأوضحت الصحيفة السبب أن اللاعب منزعج من تجاهل مدربه، وعدم الاعتماد عليه في المباريات بشكل مستمر.

وانتقل محرز في الصيف الماضي إلى صفوف السيتزن، قادمًا من ليستر سيتي مقابل 60 مليون يورو.

وعن مواجهة يونايتد، غدًا الأربعاء، قال غوارديولا: ”مواجهة مانشستر يونايتد تقلقني بعض الشيء، بعد خسارته أمام إيفرتون، لكنها نتيجة جيدة بالنسبة لنا، ليدخل اللاعبون المباراة بثقة كبيرة لتحقيق الفوز“.

وأضاف: ”الديربي دائمًا ما يكون لقاء مختلفًا عن أي مباراة أخرى في الموسم، لأن اللاعبين يحاولون تقديم كل ما لديهم لإسعاد جماهيرهم“.

وتابع: ”لقد شاهدت مباراتهم أمام إيفرتون، وتخيلت ما قد يحدث أمامنا، لكنها مباراة وانتهت، وأتوقع أداء قويًا من مانشستر يونايتد يوم غد“.

وعن انتقاد البعض لاستمرار أولي سولشاير كمدرب لمانشستر يونايتد فقد قال: ”أتفهم الموقف الذي يمر به الآن، لأن هذا الأمر يمر به كل المدربين، ويشعرون بالوحدة، ولكن علينا تقبل هذه الأشياء وإلا ليس علينا إلا الجلوس في المنزل، لذلك أدعمه بقوة“.