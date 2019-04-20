مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام.. برناردو سيلفا يهدي جائزة أفضل لاعب إلى فيل فودين (فيديو)

رفض برناردو سيلفا، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، الحصول على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه ضد توتنهام، ليهديها إلى زميله فيل فودين، صاحب هدف الفوز في مواجهة اليوم السبت.

وأحرز فيل فودين هدفًا بعد خمس دقائق من البداية ليقود مانشستر سيتي إلى فوز صعب 1-صفر على ضيفه توتنهام هوتسبير واستعادة صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعاد الانتصار، الذي جاء بعد ثلاثة أيام فقط من الخروج أمام توتنهام في دوري أبطال أوروبا، الضغط على ليفربول المنافس على اللقب قبل أن يلعب على أرض كارديف سيتي غدًا الأحد، ويتأخر بفارق نقطة واحدة عن سيتي بعد خوضهما 34 مباراة.

لكن فوز سيتي العاشر على التوالي في الدوري جاء على حساب لاعب وسطه المؤثر كيفن دي بروين، الذي اضطر لمغادرة الملعب في الدقيقة 38، بعد ما بدا أنها إصابة أخرى في ركبته.

ولم يتضح بعد مدى خطورة الإصابة، لكنه ربما يغيب عن المباراة المهمة ضد مانشستر يونايتد في أولد ترافورد يوم الأربعاء، وهي آخر مواجهة لسيتي أمام منافس من الستة الكبار.

????| بيرناردو سيلفا يرفض جائزة رجل المباراة ويقدّمها ل فيل فودين.

pic.twitter.com/pZ5MFGcDPL — Insider City (@InsiderCity_Ar) April 20, 2019

وبعد مباراة الإياب الاستثنائية في دوري الأبطال يوم الأربعاء، وصعود توتنهام بفضل قاعدة الهدف خارج الأرض، لم يكن مفاجئًا أن تكون المباراة متكافئة.

ومع تأرجح النتيجة حتى النهاية ومحاولات سيتي الحفاظ على النقاط الثلاث، كان الجزء الأخير متوترًا كما حدث يوم الأربعاء.

وقال فودين: ”نعلم كفاءة المنافس لأننا واجهناه مرتين (مؤخرًا)، قد كانت صعبة وكنا مرهقين قليلًا لكننا أتممنا العمل“.

ومثلما حدث يوم الأربعاء تقدم سيتي مبكرًا.

وصنع برناردو سيلفا الهدف عندما مر من اثنين مدافعين قبل أن يرسل تمريرة عرضية متقنة على رأس سيرجيو أجويرو الذي هيأها إلى فودين، ليضعها برأسه في المرمى من مدى قريب.

وهذا الهدف الأول للاعب الوسط البالغ عمره 18 عامًا في الدوري الممتاز، في مشاركته الثانية في البطولة كأساسي، وقدّم أداء واثقًا.

وأهدت شبكة ”سكاي سبورتس“ العالمية جائزة أفضل لاعب في المباراة لسيلفا، ولكن الأخير رفضها وأهداها لـفودين.

وقال سيلفا لـزميله الشاب بعد أن منحه الجائزة: ”أنت لاعب شاب، وأنت من سجلت هدف الفوز، تستحق هذه الجائزة، لقد كان جيدًا في المباراة، أعتقد أنه يستحقها“.