أوناي إيمري يكشف تطورات إصابة آرون رامزي

قال أوناي إيمري مدرب آرسنال الإنجليزي، إن آرون رامزي تعرض لإصابة عضلية في الفوز 1/0 على نابولي في إياب دور الـ8 للدوري الأوروبي، أمس الخميس، وهو ما يعني أنه ربما لعب لآخر مرة مع الفريق اللندني.

وسينتقل رامزي إلى يوفنتوس في الموسم المقبل، بعد توقيعه لبطل إيطاليا لمدة 4 مواسم، في فبراير الماضي.

وأشرك إيمري لاعبه هنريك مخيتريان بدلًا من رامزي في الشوط الأول؛ بعدما سقط اللاعب الويلزي وهو يمسك بعضلات الفخذ الخلفية.

وأضاف إيمري: ”إنها إصابة عضلية وفي المعتاد يعني هذا ابتعاده لعدة أسابيع. لا أعلم هل سيلعب مرة أخرى قبل نهاية الموسم أم لا“.

ويستضيف آرسنال، الذي انتصر 3/0 في النتيجة الإجمالية ليصعد لمواجهة فالنسيا في دور قبل النهائي، منافسه المحلي كريستال بالاس في الدوري الممتاز، يوم الأحد.

3️⃣6️⃣5️⃣ Games

6️⃣4️⃣ Goals

Has Aaron Ramsey played his last game for Arsenal? pic.twitter.com/oEi0ltQJFd

— Goal (@goal) ١٩ أبريل ٢٠١٩