مباراة بورتو ضد ليفربول.. التشكيلة المتوقعة للفريقين (إنفوغرافيك)

ينتظر عشاق كرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، قمة لقاءات إياب دور ربع نهائي دورى أبطال أوروبا، عندما يحل ليفربول الإنجليزي ضيفًا على نظيره بورتو البرتغالي، على ملعب ”الدراغاو“.

ويأمل أبناء الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، في الحفاظ على التقدم الذي أحرزه في لقاء الذهاب بهدفين دون رد، على ملعب ”آنفيلد“.

وعن تاريخ المواجهات بين الفريقين ببطولة دوري أبطال أوروبا، كان في عام 2007، حيث تعادلا ذهابًا 1-1، واكتسح الريدز ضيفه البرتغالي برباعية مقابل هدف، ضمن منافسات دور المجموعات.

ونجح ليفربول خلال العام الماضي في تحقيق أول فوز على أرض بورتو، عندما فاز بخماسية نظيفة، سجل محمد صلاح حينها هدفًا، وفي لقاء الإياب خرج الفريق البرتغالي بالتعادل السلبي في آخر زيارة لملعب ”آنفيلد“.

يذكر أنه حال صعود ليفربول إلى الدور المقبل، سيواجه برشلونة الإسباني الذي أقصى مانشستر يونايتد الإنجليزي مساء أمس الثلاثاء.

وتوقعت شبكة ”سكاي سبورتس“ تشكيلة الفريقين، حيث جاءت تشكيلة ”الريدز“ بالاعتماد على طريقة (4-3-3) كالتالي:

حراسة المرمى : أليسون بيكر.

الدفاع : جويل ماتيب – فيرجيل فان دايك – أندرو روبرتسون وترينت أليكساندر أرنولد.

الوسط: جوردان هيندرسون – فابينيو – نابي كيتا.

الهجوم: ساديو ماني – محمد صلاح – روبرتو فيرمينو.

وجاءت تشكيلة بورتو المتوقعة بطريقة (4-4-2) كالتالي:

حراسة المركى: كاسياس

الدفاع: إيدير ميليتو، بيبي، فيليبي، أليكس تيليس.

الوسط: إدميلسون أوتافيو، هكتور هيرارا، دانيلو بيريرا ، ياسين براهيمي.

الهجوم: موسى ماريغا، تيكينيو سواريز.