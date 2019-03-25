هل يكون البلجيكي يانيك كاراسكو أولى صفقات آرسنال؟

عبر الدولي البلجيكي يانيك كاراسكو لاعب داليان يافانج الصيني عن رغبته بالعودة للعب في أوروبا مجددًا، بعد موسم ونصف في الدوري الصيني الممتاز.

ولعب الجناح البالغ من العمر 25 سنة لأندية موناكو وأتلتيكو مدريد، وكان محط اهتمامات فرق أوروبية كبرى، لكنه فضل الرحيل نحو الدوري الصيني الممتاز؛ مما عرض مسيرته الدولية رفقة المنتخب البلجيكي للخطر، حيث أصبح مهددًا بعدم اللعب دوليًا.

وقال كاراسكو في تصريحات نشرتها ”ذا صن “البريطانية: ”أريد أن أعود لأوروبا عدة فرق تهتم بخدماتي، حاولنا أن نجد حلًا في يناير الماضي؛ لأرحل عن داليان، لكني أتفهم رغبة الفريق في المحافظة علي.“

وكان آرسنال ومانشستر يونايتد وميلان قد حاولوا التعاقد مع اللاعب في الشتاء الماضي، لكن الفريق الصيني رفض كل العروض وتمسك بنجمه الذي سجل 10 أهداف و9 تمريرات حاسمة في 27 لقاء، كما بدأ الموسم الحالي بشكل جيد وسجل 3 أهداف في لقاءين.

ويرغب كاراسكو في العودة للتشكيل الأساسي لمنتخب بلجيكا، حيث فقد أهميته في ظل اللعب في دوري تنافسي أقل مستوى وقال: ”مرتاح في فريقي حاليًا لكنّي فقدت مركزي الأساسي في منتخب بلدي، وهذا متوقع بالنظر لمستوى لاعبيه.“

وأضاف نجم أتلتيكو مدريد السابق: ”مع مستوى المنافسة ستكون هناك دائمًا فترات لا تلعب فيها كثيرًا.“

وشارك كاراسكو في 25 دقيقة فقط خلال لقاء قبرص، بينما ظل في دكة البدلاء خلال لقاء روسيا رفقة منتخب بلجيكا.

وتفتح تصريحات كاراسكو الباب أمام آرسنال أكبر المهتمين باللاعب، كما سيجد منافسة من ميلان الإيطالي.