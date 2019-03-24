مراحيض للكلاب في ملعب توتنهام الجديد.. ونشطاء يعلقون بصور ساخرة (شاهد)

كشفت صحيفة ”صن“ البريطانية، النقاب عن وجود مراحيض للكلاب في مدرجات الملعب الجديد لنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الأحد، إن نادي توتنهام جهّز مكانين يحتويان على مراحيض خاصة بالكلاب في الملعب الجديد للنادي الإنجليزي، والذي يتكلف مليار جنيه إسترليني.

ويقع الملعب الجديد في شمال لندن، ويتسع لـ62 ألف متفرج، حيث يخوض توتنهام مبارياته منذ عامين على ملعب ويمبلي؛ انتظارًا لافتتاح الملعب الجديد بشكل رسمي.

ومن المقرر أن تقام أول مباراة رسمية في الدوري الإنجليزي الممتاز، البريمييرليغ، على الملعب الجديد يوم 3 أبريل المقبل، في اللقاء الذي يجمع توتنهام وكريستال بالاس.

وبعد الكشف عن وجود مراحيض للكلاب في ملعب توتنهام الجديد، قام العديد من النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، بالسخرية من مسؤولي توتنهام، واستغلوا الصور الجديدة للملعب في تصويره على هيئة ”مرحاض“.