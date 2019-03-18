انتقادات واسعة لسواريز لاعب برشلونة المعار لآرسنال بعد زيارته للمسجد الكبير في الكويت برفقة زوجته مرتديًا ”شورت“ (صور)

واجه دينيس سواريز، لاعب نادي برشلونة والمُعار إلى آرسنال الإنجليزي، انتقادات واسعة بعد دخوله المسجد الكبير في دولة الكويت مرتديًا ”الشورت“.

ونشر اللاعب صورًا عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر تواجده مع صديقته في المسجد الكبير بالكويت، حيث ظهر مرتديًا ”شورت“ جينز فيما التزمت صديقته بارتداء عباءة وحجاب على رأسها.

وهاجم محللو برنامج ”الديربي“ ظهور اللاعب بهذا الشكل، وكيف سمح له المسؤولون على المسجد بالدخول بهذه الطريقة.

« هذا شلون يدش المسجد بالشورت ؟ المسجد له حرمته » انتقادات واسعة تطول لاعب برشلونة المُعار الى ارسنال, دينيس سواريز بعد زيارته للمسجد الكبير بالكويت pic.twitter.com/YLZXRvIvlo — FCB (@FCBArab) March 18, 2019

وكان اللاعب الإسباني انتقل إلى ملعب الإمارات قادمًا من برشلونة في شهر يناير الماضي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

ولم يشارك سواريز إلا في مباراتين في الدوري الإنجليزي حتى الآن، ولم يقدم مباراة كاملة.

ويمتلك آرسنال حق شراء اللاعب بمقتضى عقد دائم في الصيف المقبل.

وقال سواريز في تصريحات سابقة لقناة آرسنال عبر ”يوتيوب“: ”هدفي هو أن أكون ناجحًا هنا وتقديم أداء جيد وأشعر أنني جزء مهمًا من الفريق“.

وأضاف: ”لقد انتقلت إلى آرسنال من أجل الحصول على المزيد من فرص اللعب، ولكي أكون مهمًا وأثبت ذلك الأمر، أنا مصمم على تقديم أداء جيد وأن أكون ناجحًا في هذا النادي العظيم“.

وتابع: ”إيمري جعلني لاعب كرة قدم عندما لعبت تحت قيادته في إشبيلية، كنت صغيرًا، وساعدني في النمو جيدًا“.

من جانبه، أوضح مدير إدارة المسجد الكبير، رومي الرومي، في خطاب موجه إلى الوكيل المساعد للشؤون الثقافية في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، نشرته صحيفة ”الرأي“، أن الزيارات التي يقوم بها مسلمون أو غير مسلمين إلى مسجد الدولة الكبير لا تتم إلا عن طريق الجهات الرسمية لضيوف الدولة، وهذا معمول به منذ العام 1994، مبينًا وجود فتوى صادرة عن دار الإفتاء في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في البلاد بجواز زيارة غير المسلمين للمسجد وذلك بهدف ”تعليمهم سماحة الإسلام والتعريف بهذا الدين العظيم ووسطيته“.

وإذ أكد وجود إرشادات عامة على الزائرين للمسجد الالتزام بها، لفت الرومي إلى أن المسجد الكبير يحتل المركز الثاني في موقع السفر العالمي (Trip Advisor) بالنسبة للزوار في الأماكن المشهورة في دولة الكويت.