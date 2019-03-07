بوكيتينو: عقوبة إيقافي مباراتين ”غير عادلة“

قال ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، إنه في حالة ”صدمة“ بعد إيقافه لمباراتين، ووصف عقوبة الاتحاد المحلي بـ“غير العادلة“.

وفرض الاتحاد الإنجليزي أيضًا غرامة على بوكيتينو، الذي لم يقرر بعد إن كان سيطعن ضد القرار، مقدارها 10 آلاف جنيه إسترليني (13117 دولارًا)، يوم الأربعاء، بعد أن تقبل المدرب اتهامه بسوء التصرف بسبب مشادة مع الحكم مايك دين عقب الخسارة 2-1 في ضيافة بيرنلي.

وقال بوكيتينو للصحفيين،اليوم الخميس، قبل أن يلعب توتنهام أمام ساوثامبتون، يوم السبت:“أنا في صدمة، وأعتقد أن الأمر غير عادل، ولكن ماذا بوسعي أن أفعل؟ لا شيء، ولا بد من تقبّل الأمر، وسأنتظر حتى الاطلاع على أسباب القرار، ولم يصل الخطاب بعد، وعُوقبت بالإيقاف في مباراتين“.

وأكد بوكيتينو أنه سيتخذ قرارًا بشأن إمكانية الطعن ضد القرار بعد الاطلاع على خطاب الاتحاد الإنجليزي بخصوص العقوبة.

وأضاف:“أرغب بمعرفة أسباب اتخاذ هذا القرار ضدي، وأريد أولًا أن أعرف مبررات القرار، وبعد ذلك سنرى ما سيحدث، وهذا هو موسمي السابع في إنجلترا، ومن الممكن مراجعة تصرفاتي منذ اليوم الأول هنا“.

وتولَّى بوكيتينو قيادة ساوثامبتون، الذي سيلعب ضده، يوم السبت، بعدما انتقل إلى إنجلترا في 2013.

ويأمل المدرب الأرجنتيني أن يتمكن ”ساوثامبتون“ المهدد بالهبوط، والمتقدم بفارق نقطتين فقط على منطقة الهبوط، من البقاء في دوري الأضواء تحت قيادة المدرب رالف هازنهوتل.

وتابع بوكيتينو:“أتمنى أن ينهي ساوثامبتون الموسم بطريقة جيدة، وهازنهوتل يؤدي عملًا جيدًا، وساوثامبتون يملك تشكيلة جيدة جدًا“.