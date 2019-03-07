لفتة رائعة من لوكاكو بعد مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد (صورة)

قاد البلجيكي روميلو لوكاكو والإنجليزي ماركوس راشفورد مانشستر يونايتد لتحقيق معجزة وإقصاء باريس سان جيرمان الفرنسي من دور 16 من دوري أبطال أوروبا بعدما فاز في باريس 3-1 وكان قد خسر ذهابًا على ملعبه 2-0.

وسجل النجم البلجيكي هدفين في الشوط الأول قبل أن يسجل ماركوش راشفورد هدف التأهل من ضربة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت بذل الضائع.

وقام المهاجم البلجيكي بعد اللقاء بمواساة المدافع الفرنسي برينسان كيمبيبي الذي تسبب في ضربة الجزاء بعدما لمس الكرة بيده داخل مربع العمليات.

من جهة أخرى صب البرازيلي نيمار الذي غاب عن اللقاء بسبب الإصابة غضبه على الحكام وتحكيم الفيديو بعد إقصاء فريقه وكتب على ”إنستغرام“ :“ من العار أن نضع 4 أشخاص في الملعب لا يفهمون كرة القدم ثم يذهبون لمشاهدة اللقطة في شاشة التلفزيون بالإعادة البطيئة.“

واعتبر نيمار أن زميله الفرنسي كيمبيبي لم يكن متعمدًا أن يعترض الكرة بيده في ضربة الجزاء وكتب :“ كيف سيخرج يده إن كانت على ظهره وهو ليس على الأرض“.

وشتم البرازيلي حكام اللقاء في نهاية تعليقه.