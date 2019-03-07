جادون سانشو يرفض عرضًا ضخمًا للانتقال إلى مانشستر يونايتد

ذكرت صحيفة “ ذا صن “ البريطانية أن مهاجم بروسيا دورتموند الشاب الإنجليزي جادون سانشو رفض الانتقال لمانشستر يونايتد، وفضل البقاء في ألمانيا.

وحسب الصحيفة البريطانية فمانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان يرغبان في ضم الشاب الإنجليزي البالغ من العمر 18 سنة، وأبدى الفريق الإنجليزي استعداده لدفع مبلغ 100 مليون جنيه إسترليني.

وكان مانشستر سيتي فريقه الأصلي سيحصل على مبلغ 15 مليون جنيه إسترليني من الصفقة، لكن اللاعب رفض العودة لإنجلترا مفضلًا البقاء في ألمانيا حيث يلعب أساسيًّا في فريق بروسيا دورتموند ويأمل في الفوز بلقب الدوري الألماني.

واستدعى غاريث ساوثغيت النجم الشاب للمنتخب الإنجليزي الأول للمشاركة في بداية تصفيات أمم أوروبا 2020 إذ يواجه منتخب الأسود الثلاثة منتخب التشيك ومونتينغرو.