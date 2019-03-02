ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي على بورنموث وتعادل توتنهام وآرسنال (صورة)

هزَّ البديل رياض محرز الشباك ليمنح مانشستر سيتي الفوز 1-صفر على مستضيفه بورنموث على استاد فيتاليتي، اليوم السبت، والعودة إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأظهر صاحب الأرض احترامًا كبيرًا لسيتي في أول 45 دقيقة مع الاعتماد على الدفاع المتأخر، وأجبر منافسه على البحث عن مساحات بهدوء دون أن يمنحه فرصًا كثيرة للتسجيل.

واضطُر بيب غوارديولا مدرب سيتي إلى إشراك محرز بدلًا من كيفن دي بروين بسبب الإصابة في نهاية الشوط الأول، وتبعه سريعًا المدافع جون ستونز الذي خرج في بداية الشوط الثاني بسبب مشكلة في الفخذ.

وواصل الفريق الضيف محاولاته، وكوفئ أخيرًا في الدقيقة 55 عندما مرر ديفيد سيلفا كرة إلى محرز الذي سددها بقدمه اليمنى في الشباك.

ولم يستطع بورنموث زيادة إيقاعه، وأنقذ حارسه أرتور بوروتس العديد من الفرص.

وخرج من مرماه لإبعاد فرصة من أمام رحيم سترلينغ المنفرد، ثم ردت العارضة كرة من أغويرو قبل أن ينقذ بوروتس ضربة رأس من مدى قريب من محرز.

ورفع سيتي رصيده إلى 71 نقطة متقدمًا بنقطتين على ليفربول الذي يحل ضيفًا على إيفرتون في قمة منطقة مرسيسايد، غدًا الأحد، وظل بورنموث، الذي خسر أربع مباريات من آخر خمس مباريات في الدوري، في المركز 12 وله 34 نقطة.

فيما، أفلت فريق توتنهام هوتسبير، السبت، من الهزيمة أمام ضيفه آرسنال، وتعادلا بهدف لكل منهما، في افتتاح مباريات الجولة الـ29 للدوري الإنجليزي.