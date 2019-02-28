رسميًا.. فولهام ينفصل عن كلاوديو رانييري (صورة)

قال نادي فولهام المهدد بالهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الخميس، إنه عيّن سكوت باركر مدربًا مؤقتًا بعد الانفصال عن كلاوديو رانييري.

وقال شاهد خان رئيس فولهام في بيان على موقع النادي على الإنترنت: ”بعد محادثات اليوم اتفق كلاوديو رانييري معي في الرأي أن التغيير يصب في مصلحة الجميع“.

يذكر أن فولهام يعاني من تراجع كبير في نتائجه، بعد أن خسر 7 مرات في آخر 8 مباريات له بالدوري الإنجليزي الممتاز.