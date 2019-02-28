موعد مباراتي ليفربول مع إيفرتون وآرسنال ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي

سيحتاج ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، للحفاظ على سجله المثالي أمام جاره إيفرتون، يوم الأحد المقبل، في قمة ميرسيسايد، إذا ما أراد الحفاظ على أفضليته على مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

ولم يخسر ليفربول في 18 مباراة أمام جاره منذ الهزيمة في أكتوبر 2018، والفارق بينهما في النقاط والذي وصل إلى 33 نقطة لصالح ليفربول، أفضل دليل على ذلك.

وفقد فريق المدرب يورغن كلوب العديد من النقاط مؤخرًا، بعد عدة تعادلات ليسمح لمانشستر سيتي بتقليص الفارق بينهما إلى نقطة واحدة، لكن ليفربول استعاد فعاليته الهجومية وسحق واتفورد 5/0 في أنفيلد، أمس الأربعاء.

وقال السنغالي ساديو ماني الذي سجل ثنائية، أمس: ”الفوز منحنا المزيد من الثقة.

”ندرك أن مواجهة إيفرتون ليست سهلة على الإطلاق. لكننا فريق رائع اعتاد خوض هذه النوعية من المباريات“.

وأنهى إيفرتون سلسلة متتالية من ثلاث هزائم بفوزه 3/0 على مستضيفه كارديف سيتي، يوم الثلاثاء الماضي، لكن فريق المدرب ماركو سيلفا يحتاج ليكون في أفضل حالاته؛ ليظهر بشكل رائع ويتغلب على ضيفه في جوديسون بارك.

موعد المباراة:

وتقام مباراة ليفربول وإيفرتون، الأحد، الساعة 19:15 بتوقيت مكة المكرمة، 18:15 بتوقيت القاهرة.

وتنقل على شبكة قنوات beIN SPORTS.

وقد يتلاشى فارق النقطة في الصدارة لصالح ليفربول، عقب رحلة مانشستر سيتي إلى بورنموث، بعد غد السبت.

وقال لاعب الوسط البلجيكي كيفن دي بروين، إنه من المهم لفريق المدرب بيب غوارديولا، الفائز بكأس رابطة الأندية الإنجليزية، يوم الأحد الماضي، ولا يزال ينافس في كأس الاتحاد ودوري أبطال أوروبا، عدم التفكير في ضغط المباريات.

وقال دي بروين: ”جدول المباريات مزدحم وصعب للغاية. لا زلنا ننافس في كافة المسابقات ونؤدي بشكل جيد وننتصر، لذلك نحتاج لمواصلة ذلك“.

”عندما تنضم لمانشستر سيتي ولا تستمتع بالضغط، من الأفضل لك الرحيل“.

ولم يحقق بورنموث أي انتصار في آخر 4 مباريات بالدوري.

مباراة قمة

ربما لا تحظى قمة شمال لندن بتأثير على صراع اللقب، عقب خسارة توتنهام هوتسبير أمام بيرنلي وتشيلسي ليبتعد بفارق 9 نقاط عن القمة، لكن آرسنال صاحب المركز الرابع يتأخر بفارق 4 نقاط فقط عن فريق المدرب ماوريسيو بوكيتينو؛ ما يجعل لقاء الفريقين مثيرًا.

وقال المدرب الأرجنتيني: ”ليس من السهل أبدًا أن تكون إيجابيًا بعد الهزيمة. ستكون مباراة صعبة لكن نحتاج لتجاوز الخسارة سريعًا والاستعداد لمواجهة السبت“.

”إنها مباراة مهمة وصعبة دائمًا علينا، لكن نحن بحاجة للتأكد من جاهزيتنا وأن الفريق سيكون في أفضل حالاته“.

وانتصر آرسنال في آخر 3 مباريات بالدوري، بينها الفوز الكبير 5/1 على بورنموث، أمس الأربعاء.

موعد مباراة توتنهام وآرسنال:

وتقام مباراة توتنهام وآرسنال، السبت، الساعة 15:30 بتوقيت مكة المكرمة، 14:30 بتوقيت القاهرة.

وتنقل على شبكة قنوات beIN SPORTS.

وسيستضيف مانشستر يونايتد المبتلى بالإصابات ساوثهامبتون المتواضع، في ملعب أولد ترافورد، عقب الحفاظ على سجله دون خسارة تحت قيادة مدربه المؤقت أولي جونار سولسكاير، بفوزه 3/1 على ملعب كريستال بالاس، أمس.

وفي ظل العديد من الغيابات للإصابة، سيمنح المدرب النرويجي الفرصة للشاب جيمس جارنر (17 عامًا) بالمشاركة في التشكيلة الأساسية، بعد ظهوره الأول مع الفريق كبديل أمام كريستال بالاس.

وقال سولسكاير: ”كنا ننتظر هذه الفرصة. بالطبع في ظل غياب نيمانيا (ماتيتش) وأندير (هيريرا) للإصابة، ستكون هناك الكثير من الفرص لجيمي. ربما نشاهده مرة أخرى أمام ساوثهامبتون، يوم السبت“.

وسيقود بريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي الجديد الفريق، لأول مرة، يوم الأحد المقبل، أمام فريقه السابق واتفورد.