محققون: طائرة إيميليانو سالا انشطرت إلى 3 أجزاء.. والطيار لا يحمل رخصة تجارية (صور)

كشف محققون تفاصيل جديدة تتعلق بحادث تحطم طائرة المهاجم الأرجنتيني إيميليانو سالا، لاعب نانت الفرنسي السابق، والذي انضم إلى نادي كارديف سيتي الإنجليزي، ولم يمهله القدر للمشاركة مع فريقه الجديد.

وهوت طائرة سالا في القنال الإنجليزي، يوم الـ 21 من يناير الماضي، وتم انتشال جثة سالا يوم الـ7 من فبراير الجاري، في حين لا يزال مصير قائد الطائرة ديفيد ايبويتسون غامضًا، إذ لم يتم العثور على جثته إلى الآن.

وحسب صحيفة ”الديلي ستار“ البريطانية، فقد كشف محققون كيفية وقوع الحادث، إذ أكدوا أن الطائرة هوت من على ارتفاع كبير للغاية، وانشطرت إلى 3 أجزاء، جراء اصطدامها بالماء، ثم غرقت في قاع القنال الإنجليزي.

وأشار التقرير الصادر من فرع التحقيق في الحوادث الجوية the Air Accidents Investigation Branch، والذي تم الكشف عنه اليوم، إلى أن قائد الطائرة لم يكن يحمل رخصة تجارية، إذ كان يملك فقط رخصة خاصة، وبالتالي فإنه لم يكن مرخصًا له القيام بتلك الرحلة.

وتابع التقرير: ”الطائرة كانت مسجلة في الولايات المتحدة الأمريكية، ولا يمكن استخدامها في الرحلات التجارية دون الحصول على تراخيص من الإدارة الفيدرالية للطيران، وهيئة الطيران المدني“.

وقال التقرير إن ”آخر ظهور للطائرة على الرادار كان في موقع على بُعد 30 مترًا فقط، من المكان الذي سقطت فيه بالقنال الإنجليزي“.