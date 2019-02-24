النجم الإنجليزي واين روني ينوي الاتجاه للزراعة بعد الاعتزال

بدأ واين روني قائد منتخب إنجلترا، ومانشستر يونايتد، السابق التفكير بحياته بعد الاعتزال، وانتهاء مسيرته مع دي.سي يوناتيد الأمريكي، حيث يفكر بأن يصبح ”فلاحًا“.

ونقلت صحيفة ”صن“ عن صحيفة ”ديلي ستار“ البريطانية أن روني تقدم بطلب لبناء حظيرة حيوانات في قصره في منطقة تشيشير الراقية في مانشستر، والذي يبلغ سعره 20 مليون جنيه إسترليني، حتى يتمكن من اقتناء جرار زراعي، ومخزن للتبن.

وتشير هذه الرغبة إلى أن ”روني“ ينوي جلب حيوانات أليفة للمزرعة، حيث كلف شركة لتطوير العقارات بالحصول على تصريح لبناء هذه الحظيرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الهدَّاف التاريخي للمنتخب الإنجليزي يريد بناء حظيرة طولها 20 قدمًا، مع تغيير في منشآت القصر ليتناسب ذلك مع تحويله إلى أرض زراعية.

لكن يبدو أن روني تناسى ما قد يسفر هذا الأمر عنه من شكاوى من قِبل جيرانه الغاضبين من إقامة مثل هذه الحظيرة، وأماكن تخزين المحاصيل، فضلًا عن الآلات الزراعية.

وجاء في طلب بناء الحظيرة أن المبنى المقترح هدفه توفير المأوى، وتخزين الآلات والمعدات المتعلقة بصيانة الأراضي الزراعية، فضلًا عن توفير مكان لتخزين التبن، وسيُستخدم المبنى المقترح لتخزين الجرارات الزراعية ومخازن التبن“.

ويرتبط روني بعقد مع الفريق المنافس في الدوري الأمريكي للمحترفين حتى 2021، لكنه ينوي الاعتزال بعد نهاية عقده.