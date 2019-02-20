هيريرا سعيد بدوره الحالي مع مانشستر يونايتد

قال أندير هيريرا إنه يستمتع بالركض هجومًا ودفاعًا مع زميله نيمانيا ماتيتش للسماح لمهاجمي مانشستر يونايتد بالتفرغ لتسجيل الأهداف.

وفاز يونايتد في 8 من9 مباريات خاضها في الدوري الإنجليزي الممتاز، تحت قيادة المدرب المؤقت أولي جونار سولشاير بعدما بدأ بول بوغبا يقدم أفضل مستوياته بفضل الجهود التي يبذلها الثنائي هيريرا وماتيتش، حيث يمنحانه الفرصة للتقدم للأمام لصنع وتسجيل الأهداف.

وأبلغ هيريرا موقع النادي: ”قلت للمدرب إننا نركض كثيرًا حاليًا للسماح للمهاجمين بالتفرغ لعملهم“.

وتابع: ”في بعض الأحيان تكون الأمور صعبة علينا لكن طالما واصلوا تسجيل الأهداف وإسعاد جماهير النادي، فاننا سنستمر في عملنا الشاق.. ربما نحصل على عطلة طويلة بعد ذلك“.

وفاز يونايتد على تشيلسي 2-صفر، يوم الاثنين، ليبلغ دور الثمانية في كأس الاتحاد الإنجليزي وسيعود لمنافسات الدوري عندما يستضيف ليفربول صاحب المركز الثاني يوم الأحد.

وأنهت خسارة بنتيجة 3-1 أمام ليفربول في ديسمبر كانون الأول ولاية المدرب السابق جوزيه مورينيو مع يونايتد.

وأضاف هيريرا: ”الأجواء والحالة المزاجية للاعبين والجماهير كلها رائعة حاليًا وتشعر الجماهير بأن الفريق بات عند مستوى توقعاتها.

”نسير الآن في الطريق الصحيح ونحقق انتصارات لكن أيضًا من خلال تقديم كرة قدم جميلة. كرة قدم هجومية. نحاول أن نصنع الفرص دائمًا وأن نكون الطرف الأفضل في الملعب“.

ويحتل يونايتد المركز الرابع في الدوري برصيد 51 نقطة من 26 مباراة.